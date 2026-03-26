Nous apprenons via Travis Howe, senior animator chez feu-Sanzaru Games (Sly Cooper 4), qu'ils avaient demandé a Sony un remake du premier Jak & Daxter durant l’ère PS4 avant leur rachat par Facebook, mais que cela n'a pas abouti.
" Il y a longtemps, une équipe s'est formée pour proposer un remaster de Jak & Daxter. On m'a demandé d'animer une animation image par image d'IGC, afin de montrer à quoi ressemblerait cette version modernisée.
Précisons-le clairement : ce projet n'a PAS été commandé par Sony, et ils n'ont eu aucune implication dans notre proposition ; il s'agissait simplement d'une proposition de fan pour tenter d'obtenir leur autorisation.
Bien que le remaster n'ait finalement pas vu le jour, je suis très fier du résultat !"
(Au fait, si vous souhaitez toujours un remake, aimez et partagez pour faire passer le mot !)
**Présentation réalisée avec autorisation**"
La video ici
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posted the 03/26/2026 at 11:47 AM by guiguif
Après chacun pourra jouer sur les mots, mais la trilogie sur PS3 e PS4 est deja appelée remaster.