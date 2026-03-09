Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Yoshi and the Mysterious Book
name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
[Switch 2] Nintendo a t-il oublié qu'il avait annoncé ce jeu?


Fait intéressant, puisqu'on attend toujours le prochain Direct principal, Pokopia a été la dernière exclusivité Switch 2 de Nintendo pour laquelle nous avions vraiment une date de sortie, si on excepte cette version Switch 2 :



Yoshi est probablement le suivant, car il a au moins une étiquette "printemps" 2026, mais nous n'avons toujours pas eu de nouvelles depuis son annonce il y a maintenant six mois.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rlkk1m/as_of_today_we_dont_actually_know_when_nintendos/
    aeris225, ducknsexe
    posted the 03/09/2026 at 03:42 PM by link49
    comments (8)
    aeris225 posted the 03/09/2026 at 03:49 PM
    A mon avis on n'aura pas de news de ce prochain jeu Yoshi avant la sortie du nouveau film Mario qui sort le 1er avril je rappel. Le film sera un tremplin marketing pour ce jeu, vu comment Yoshi semble tres mis en avant dans le film

    Bref, c'est juste du timing marketing. D'ailleurs la NS2 Edition de Mario Wonder qui sort 3 jours avant le film c'est pas un hasard :
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 04:00 PM
    Je le sent bien ce prochain Yoshi, il sortira pour mon Anniversaire le 28 Avril !
    aeris225 posted the 03/09/2026 at 04:07 PM
    rogeraf Je met une piece sur juin
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 04:17 PM
    aeris225 Avant ou après le débarquement de Normandie ? (c'est tres important :nerd
    e3ologue posted the 03/09/2026 at 04:18 PM
    Ils attendent que les gosses découvre en masse le personnage dans le film.
    ducknsexe posted the 03/09/2026 at 04:44 PM
    Une année comporte 12 mois, sur12 mois 365 jour. Donc yoshi le petit dinosaure vert tout mignon ne sera pas oublié.


    Le petit dinosaure vert une exclusivité MADE in Nintendo qui ne sera pas oublié
    kidicarus posted the 03/09/2026 at 04:57 PM
    Il arrive bientôt après le film, en même temps que le premier trailer du nouveau jeu Mario ????
    rocan posted the 03/09/2026 at 05:08 PM
    e3ologue Exact
