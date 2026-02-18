Nintendo célèbre le 40e anniversaire de la série Zelda en 2026 et a déployé cette semaine de nouvelles mises à jour pour Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Ces mises à jour, bien que mineures, incluent des correctifs généraux pour les deux titres et intègrent désormais la prise en charge du thaï dans Breath of the Wild. Comme à son habitude, Nintendo indique avoir résolu plusieurs autres problèmes dans les deux jeux. Voici le détail complet de chaque mise à jour, tiré de la page d'assistance officielle de Nintendo :
Zelda : Tears of the Kingdom - Version 1.4.3 (Sortie le 17 février 2026)
- Général : Correction d'un problème qui affichait le Hinox noir du château d'Hyrule comme invaincu même après avoir été vaincu, empêchant ainsi les joueurs d'obtenir la médaille du Hinox. En téléchargeant les données de la mise à jour, les joueurs pourront obtenir cette médaille. Plusieurs autres problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Zelda: Breath of the Wild - Version 1.9.0 (17 février 2026) Les mises à jour suivantes ont été apportées pour la version Nintendo Switch 2 :
Général : Ajout du thaï comme langue prise en charge. Si vous sélectionnez « Thaï/Anglais » comme langue dans les paramètres de votre console Nintendo Switch 2, le texte s'affichera en thaï.
La langue audio ne prend pas en charge le thaï. Par conséquent, si vous sélectionnez « Correspondance avec les paramètres système » dans les « Options » du jeu, le son sera en anglais.
Les mises à jour suivantes ont été apportées pour la version Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch :
Général : Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.
