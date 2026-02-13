Konami a annoncé un nouveau jeu Castlevania en partenariat avec Evil Empire et Motion Twin, intitulé
Castlevania: Belmont’s Curse, prévu pour 2026.
Ce jeu se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse et célébre également le 40e anniversaire de la franchise.
Un nouveau en 3D comme Lord Of Shadow 1 serait bien aussi.
J'avoue que je suis pas très fan visuellement (j'aime pas Dead Cells de base...), c'est un peu bordélique.
On est plus dans un Metroidvania assez classique qu'un IGAvania, et on dirait un soft reboot comme le dirait Akinen pour être proche de la série netflix (déjà de reprendre le concept du château qui se téléporte n'importe où)...
... mais bon, on sait jamais, ce sera surement un petit jeu sympathique, mais qui fera pas oublier un vrai Castlevania.
Il a l air top pourvu qu'il soit multi supports
Ca détruit le truc... et ca a l'air d'être un jeu que d'action et pas un Castlevania aventure ...
Plutot Bloodstained 2 pour moi
Wait and see...
Ce Castlevania je le trouve magnifique, le coté Comics est p'tet pas adapté à la licence, mais c'est très joli et très fournis. 100x plus intéressant visuellement que Bloodstained.
Pas que la DA, le gameplay, le rythme... Bloodstained c'est l'héritier logique (même équipe) du IGAvania des épisodes GBA et NDS, ce que Belmont's Curse semble plus se rapprocher de Dead Cell (logique, même équipe) voir dans la comparaison dans la saga Castlevania du très moyen Mirror of Fate.
Après la DA, les goûts les couleurs... le jeu n'est pas moche, mais j'ai du mal à me dire "wow c'est Castlevania ça".... bon dans la forme, on est pas loin du soft reboot à priori.
Ce « nouveau » projet ressemble a tous les metroidvania proposés dernièrement, mélangeant gameplay dynamique d’un souls avec plateforme à la hollow knight.
Castlevania a un rythme et des codes de combat uniques.