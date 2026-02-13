profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6702
visites since opening : 12368789
guiguif > blog
all
Castlevania : Belmont's Curse annoncé
Konami a annoncé un nouveau jeu Castlevania en partenariat avec Evil Empire et Motion Twin, intitulé
Castlevania: Belmont’s Curse, prévu pour 2026.

Ce jeu se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse et célébre également le 40e anniversaire de la franchise.

    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    tynokarts, legato, yukilin, kisukesan
    posted the 02/13/2026 at 12:00 AM by guiguif
    comments (22)
    volran posted the 02/13/2026 at 12:02 AM
    Une annonce auquel je m'y attendais clairement pas. J'ai tellement hâte de le faire, de plus le personnage en question on aurait le design de Sonia Belmont de Castlevania Legends sur Gameboy. Konami ils sont chauds pour revenir dans le milieu du jeu vidéo
    syoshu posted the 02/13/2026 at 12:03 AM
    La DA est propre et agréable (surtout si on le compare au god of war ). Annonce qui fait vraiment plaisir
    akinen posted the 02/13/2026 at 12:06 AM
    DA très en accord avec la série netflix. Pas trop fan
    terminagore posted the 02/13/2026 at 12:06 AM
    Visuellement, ça a l’air propre. Il était temps que Castlevania revienne avec du neuf!
    tlj posted the 02/13/2026 at 12:06 AM
    Plutot une chouette annonce même si pas totalement convaincu par la da de mon côté
    ducknsexe posted the 02/13/2026 at 12:08 AM
    Développé par les studios Evil Empire et Motion Twin ce qui expliquerai la nouvelle DA
    forte posted the 02/13/2026 at 12:24 AM
    Quelle bonheur cette annonce !!!!!!!
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 12:27 AM
    La DA ne me plaît pas , mais ca reste un nouveau Castlevania, donc je prends.
    Un nouveau en 3D comme Lord Of Shadow 1 serait bien aussi.
    wickette posted the 02/13/2026 at 12:29 AM
    Très hate, ma meilleure annonce perso parce que j’ai beaucoup aimé Dead Cells et avoir un metroidvania de cette licence culte, je signe direct
    flom posted the 02/13/2026 at 05:20 AM
    Ca a vraiment pas l air terrible. Le nom castlevania me rendra tout de meme curieux
    weldar posted the 02/13/2026 at 05:55 AM
    J'attends toujours Bloodstained 2 que ça.

    J'avoue que je suis pas très fan visuellement (j'aime pas Dead Cells de base...), c'est un peu bordélique.
    On est plus dans un Metroidvania assez classique qu'un IGAvania, et on dirait un soft reboot comme le dirait Akinen pour être proche de la série netflix (déjà de reprendre le concept du château qui se téléporte n'importe où)...

    ... mais bon, on sait jamais, ce sera surement un petit jeu sympathique, mais qui fera pas oublier un vrai Castlevania.
    osiris67 posted the 02/13/2026 at 06:01 AM
    Enfin putain....
    drybowser posted the 02/13/2026 at 06:04 AM
    Excellente nouvelle j adore les Castlevania )))
    Il a l air top pourvu qu'il soit multi supports
    weldar posted the 02/13/2026 at 06:17 AM
    J'attends toujours Bloodstained 2 que ça.

    J'avoue que je suis pas très fan visuellement (j'aime pas Dead Cells de base...), c'est un peu bordélique.
    On est plus dans un Metroidvania assez classique qu'un IGAvania, et on dirait un soft reboot comme le dirait Akinen pour être proche de la série netflix (déjà de reprendre le concept du château qui se téléporte n'importe où)...

    ... mais bon, on sait jamais, ce sera surement un petit jeu sympathique, mais qui fera pas oublier un vrai Castlevania.
    greggy posted the 02/13/2026 at 06:35 AM
    La DA est tellement dégueulasse
    kiryukazuma posted the 02/13/2026 at 06:53 AM
    Quelle DA... on dirait une fusion de tous les autres jeux qui s'inspiraient de Castlevania... (deadcells et compagnie..)

    Ca détruit le truc... et ca a l'air d'être un jeu que d'action et pas un Castlevania aventure ...

    Plutot Bloodstained 2 pour moi

    Wait and see...
    beyondgood074 posted the 02/13/2026 at 10:08 AM
    J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dire "'j'attends plutôt Bloodstained 2" avec comme argument la DA... J'adore Bloodstained hein, et j'attends le 2 avec impatience, mais alors visuellement le 1 c'était catastrophique, et le 2 semble pas beaucoup mieux.
    Ce Castlevania je le trouve magnifique, le coté Comics est p'tet pas adapté à la licence, mais c'est très joli et très fournis. 100x plus intéressant visuellement que Bloodstained.
    weldar posted the 02/13/2026 at 10:47 AM
    beyondgood074

    Pas que la DA, le gameplay, le rythme... Bloodstained c'est l'héritier logique (même équipe) du IGAvania des épisodes GBA et NDS, ce que Belmont's Curse semble plus se rapprocher de Dead Cell (logique, même équipe) voir dans la comparaison dans la saga Castlevania du très moyen Mirror of Fate.

    Après la DA, les goûts les couleurs... le jeu n'est pas moche, mais j'ai du mal à me dire "wow c'est Castlevania ça".... bon dans la forme, on est pas loin du soft reboot à priori.
    akinen posted the 02/13/2026 at 10:50 AM
    weldar tout à fait. J’ai pas fais bloodstained mais les castlevania PS1, gba et DS, j’connais bien.

    Ce « nouveau » projet ressemble a tous les metroidvania proposés dernièrement, mélangeant gameplay dynamique d’un souls avec plateforme à la hollow knight.

    Castlevania a un rythme et des codes de combat uniques.
    fdestroyer posted the 02/13/2026 at 11:01 AM
    La meilleures annonce pour moi. Et putain le Paris medieval en arrière plan, c'est beau!
    benichou posted the 02/13/2026 at 11:35 AM
    La DA est hyper fade tellement loin des meilleurs épisodes 2D mais le gameplay a l’air fun donc a voir
    coconutsu posted the 02/13/2026 at 09:52 PM
    J'ai mal à mon Castlevania mais au moins on sait qu'ils y aura d'autres projets!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo