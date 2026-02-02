Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
007 First Light
1
name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
link49
478
link49
link49 > blog
[Rumeur] Possible annonce Nintendo Direct : Youtube sur Switch 2


Si la Switch 2 a été lancée avec de nombreux jeux, la situation est bien différente en ce qui concerne les applications de streaming. La Switch ne disposait pas d'un nombre considérable d'applications de streaming, mais il y en avait tout de même quelques-unes. Malheureusement, la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas sur Switch 2, mais cela est sur le point de changer pour l'un des plus grands fournisseurs de contenu.

En juin dernier, la page officielle de l'équipe YouTube a annoncé travailler avec Nintendo pour rendre YouTube disponible prochainement sur Switch 2. L'équipe YouTube a ensuite publié une autre déclaration en octobre, indiquant espérer proposer l'application sur Switch 2 « prochainement ». Malheureusement, nous attendons toujours la sortie de cette application, mais il semblerait que l'attente touche enfin à sa fin avant la fin février.

Selon Koytek Wattenberg Media, l'application YouTube devrait sortir sur Switch 2 courant février. Cette information proviendrait d'un modérateur du serveur Discord officiel de YouTube. Croisons les doigts pour que l'application soit effectivement disponible avant le mois de mars.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/57237-rumor-youtube-app-heading-to-switch-2-sometime-this-month/
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/02/2026 at 05:13 AM by link49
    comments (20)
    jacquescechirac posted the 02/02/2026 at 05:39 AM
    Vous en avez de la chance dit donc
    mrvince posted the 02/02/2026 at 06:01 AM
    On sait pourquoi y'a pas Netflix sur les Switch ? C'etait sur Wii u il me semble...
    cyr posted the 02/02/2026 at 06:04 AM
    jacquescechirac il cherche a verrouiller le plus possible l'application pour éviter que ça devienne un point d'entrée pour le hack.


    Franchement y en a 1 ici qui pense que la switch2 n'est pas assez puissante pour avoir YouTube?
    krusty79 posted the 02/02/2026 at 06:50 AM
    Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer de ce genre d'annonce...
    cyr Très mauvais calcul car ca n'a jamais bloqué le Hack sur les consoles Nintendo, loin de la.
    kikoo31 posted the 02/02/2026 at 06:55 AM
    Sérieux ? Il y a vraiment des gens qui ont vraiment besoin de Switch pour regarder Youtube et Netflix ?
    badeuh posted the 02/02/2026 at 07:08 AM
    Jamais une bonne nouvelle pour le JV car les temps passés sur les Netflix, Youtube and co, ça reste du temps de jeu en moins.
    En plus l'intérêt reste limité, c'est juste bon à faire criser les parents
    aeris842 posted the 02/02/2026 at 07:12 AM
    kikoo31 Moi non. D’ailleurs je supporte pas les pubs sur Youtube et sur le net de maniere plus generale, donc obligé d’installer un bloqueur de pub, et je crois pas que ce soit possible sur l’appli Youtube de la Switch, de la PS5 etc…

    Bref, chez moi Youtube c’est uniquement sur mon Mac, iPhone, iPad via Safari avec bloqueur
    wolfheart posted the 02/02/2026 at 07:21 AM
    Ce suspense insoutenable ! Je vois déjâ les vignettes des youtubeurs avec des têtes ahuris pour nous vendre l'événement du siècle.
    hypermario posted the 02/02/2026 at 07:44 AM
    Tres bonne nouvelle si ca se confirme, l'ecran de la switch 2 est assez grand pour profiter convenablement des video dessus !

    aeris842 Perso, j'ai pris l'abo premium avec Spliiit, c'est bien moins cher
    link49 posted the 02/02/2026 at 07:45 AM
    Perso, je n'ai jamais utilisé une console pour ça, mais c'est utile à certains, c'est bon à prendre.
    ouroboros4 posted the 02/02/2026 at 07:47 AM
    Mon dieu ça vallait bien un article
    jacquescechirac posted the 02/02/2026 at 08:40 AM
    cyr Personne ne pense ça, c'est ce qu'on appelle une "blaguounette", tu sais, l'humour toussa toussa t'es susceptible ma parole avec cette console,
    tu dors dans ses bras tous les soirs pour réagir à la seconde comme ça à chaque fois ?
    kikoo31 posted the 02/02/2026 at 08:46 AM
    aeris842
    jacquescechirac tu veux pas mettre une image à ton avatar ?
    sultano posted the 02/02/2026 at 08:55 AM
    J'ai halluciné quand je me suis rendu compte que Youtube n'était pas dispo sur la console

    Déjà que la Switch a viré pas mal d'applis qui étaient disponibles sur WiiU, là c'est pas normal qu'une appli basique que tout le monde utilise ne soit pas dispo à la sortie de la nouvelle console, et encore moins presque un an après sa sortie.

    Certes on n'achète pas une console pour ça, mais ce genre de services est devenu commun dans un grand nombre d'appareils connectés et c'est juste un alignement sur la tendance globale que de les proposer aussi, surtout au prix qu'on paie la console
    cyr posted the 02/02/2026 at 09:03 AM
    sultano t'inquiète, c'est juste le temps que le plombier approuve la nouvelle application.
    Parce que voilà, c'est pas la faute de YouTube, ou de la consoles, mais de Nintendo.

    Après j'avoue ça me fais chier car je dois utiliser ma switch 1 (qui n'a plus de dock) donc bon le wifi, tous ça pas terrible.
    cyr posted the 02/02/2026 at 09:07 AM
    Link49. Alors , tu a une nouvelle date pour le ou les nintendo direct?
    On m'avait annoncer la semaine dernière. Ou la dernière rumeur en date c'est pour cette semaine.

    J'espere ce mois ci. Ou début mars . Sinon sa deviendrai inquiétant (pour les jeux Nintendo, les portages de jeux tiers auxun soucis)
    link49 posted the 02/02/2026 at 09:09 AM
    Cyr On devrait avoir une annonce en début de semaine je pense. Sinon, il y aura rien.
    aeris842 posted the 02/02/2026 at 09:21 AM
    cyr Demain il y a le rapport / bilan financier de Nintendo
    link49 posted the 02/02/2026 at 09:26 AM
    aeris842 J'avais oublié, mais on aura juste des chiffres, pas d'annonces de Direct je pense.
    jacquescechirac posted the 02/02/2026 at 09:41 AM
    kikoo31 C'est pas la première fois que tu me dis ça.
    pourquoi je devrais en mettre une ?
    Jme sens très bien sans image
