Si la Switch 2 a été lancée avec de nombreux jeux, la situation est bien différente en ce qui concerne les applications de streaming. La Switch ne disposait pas d'un nombre considérable d'applications de streaming, mais il y en avait tout de même quelques-unes. Malheureusement, la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas sur Switch 2, mais cela est sur le point de changer pour l'un des plus grands fournisseurs de contenu.
En juin dernier, la page officielle de l'équipe YouTube a annoncé travailler avec Nintendo pour rendre YouTube disponible prochainement sur Switch 2. L'équipe YouTube a ensuite publié une autre déclaration en octobre, indiquant espérer proposer l'application sur Switch 2 « prochainement ». Malheureusement, nous attendons toujours la sortie de cette application, mais il semblerait que l'attente touche enfin à sa fin avant la fin février.
Selon Koytek Wattenberg Media, l'application YouTube devrait sortir sur Switch 2 courant février. Cette information proviendrait d'un modérateur du serveur Discord officiel de YouTube. Croisons les doigts pour que l'application soit effectivement disponible avant le mois de mars.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/57237-rumor-youtube-app-heading-to-switch-2-sometime-this-month/
tags :
posted the 02/02/2026 at 05:13 AM by link49
Franchement y en a 1 ici qui pense que la switch2 n'est pas assez puissante pour avoir YouTube?
cyr Très mauvais calcul car ca n'a jamais bloqué le Hack sur les consoles Nintendo, loin de la.
En plus l'intérêt reste limité, c'est juste bon à faire criser les parents
Bref, chez moi Youtube c’est uniquement sur mon Mac, iPhone, iPad via Safari avec bloqueur
aeris842 Perso, j'ai pris l'abo premium avec Spliiit, c'est bien moins cher
tu dors dans ses bras tous les soirs pour réagir à la seconde comme ça à chaque fois ?
jacquescechirac tu veux pas mettre une image à ton avatar ?
Déjà que la Switch a viré pas mal d'applis qui étaient disponibles sur WiiU, là c'est pas normal qu'une appli basique que tout le monde utilise ne soit pas dispo à la sortie de la nouvelle console, et encore moins presque un an après sa sortie.
Certes on n'achète pas une console pour ça, mais ce genre de services est devenu commun dans un grand nombre d'appareils connectés et c'est juste un alignement sur la tendance globale que de les proposer aussi, surtout au prix qu'on paie la console
Parce que voilà, c'est pas la faute de YouTube, ou de la consoles, mais de Nintendo.
Après j'avoue ça me fais chier car je dois utiliser ma switch 1 (qui n'a plus de dock) donc bon le wifi, tous ça pas terrible.
On m'avait annoncer la semaine dernière. Ou la dernière rumeur en date c'est pour cette semaine.
J'espere ce mois ci. Ou début mars . Sinon sa deviendrai inquiétant (pour les jeux Nintendo, les portages de jeux tiers auxun soucis)
pourquoi je devrais en mettre une ?
Jme sens très bien sans image