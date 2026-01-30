Monster Hunter Wilds n'a peut-être pas généré les bénéfices escomptés par les investisseurs de Capcom, mais l'entreprise est loin d'être en difficulté. Bloomberg rapporte que son cours de bourse a progressé de 12 %, soit la plus forte hausse enregistrée un mercredi depuis 18 mois. Si Street Fighter 6 et d'autres titres plus anciens ont réalisé de bonnes performances, la franchise Resident Evil a particulièrement brillé le mois dernier. De plus, les précommandes de Resident Evil Requiem ont dépassé les prévisions internes de Capcom.
L'entreprise prévoyait initialement un bénéfice de 73 milliards de yens et un chiffre d'affaires de 190 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, mais l'analyste Hideki Yasuda de Toyo Securities estime qu'elle devrait largement dépasser ces deux objectifs. Au cours des neuf mois précédant décembre 2025, Capcom a vendu l'impressionnant chiffre de 34,64 millions de jeux, soit une hausse de 13,5 % sur un an.
Resident Evil Requiem a fait sensation quelques semaines après la diffusion de sa première bande-annonce en franchissant la barre du million d'ajouts à la liste de souhaits. L'équipe de développement et le marketing ont contribué à maintenir l'intérêt du public depuis, notamment suite à l'annonce de Leon S. Kennedy comme second personnage jouable. Resident Evil Requiem sortira le 27 février sur Xbox Series X/S, PS5, PC et Nintendo Switch 2.
Source : https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-pre-orders-higher-than-expected-as-capcom-stock-price-surges/
posted the 01/30/2026 at 05:14 AM by link49
Nan en fait j'ai même jamais testé leurs multis qui sont maintenant enterrés sous terre ... mais ça devait etre pas mal ?