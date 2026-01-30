Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Resident Evil Requiem] Les réservations ont dépassé les prévisions de Capcom


Monster Hunter Wilds n'a peut-être pas généré les bénéfices escomptés par les investisseurs de Capcom, mais l'entreprise est loin d'être en difficulté. Bloomberg rapporte que son cours de bourse a progressé de 12 %, soit la plus forte hausse enregistrée un mercredi depuis 18 mois. Si Street Fighter 6 et d'autres titres plus anciens ont réalisé de bonnes performances, la franchise Resident Evil a particulièrement brillé le mois dernier. De plus, les précommandes de Resident Evil Requiem ont dépassé les prévisions internes de Capcom.

L'entreprise prévoyait initialement un bénéfice de 73 milliards de yens et un chiffre d'affaires de 190 milliards de yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, mais l'analyste Hideki Yasuda de Toyo Securities estime qu'elle devrait largement dépasser ces deux objectifs. Au cours des neuf mois précédant décembre 2025, Capcom a vendu l'impressionnant chiffre de 34,64 millions de jeux, soit une hausse de 13,5 % sur un an.

Resident Evil Requiem a fait sensation quelques semaines après la diffusion de sa première bande-annonce en franchissant la barre du million d'ajouts à la liste de souhaits. L'équipe de développement et le marketing ont contribué à maintenir l'intérêt du public depuis, notamment suite à l'annonce de Leon S. Kennedy comme second personnage jouable. Resident Evil Requiem sortira le 27 février sur Xbox Series X/S, PS5, PC et Nintendo Switch 2.

Source : https://gamingbolt.com/resident-evil-requiem-pre-orders-higher-than-expected-as-capcom-stock-price-surges/
    posted the 01/30/2026 at 05:14 AM by link49
    comments (5)
    cyr posted the 01/30/2026 at 05:57 AM
    34 million c'est très bien. Mais on peut avoir les titres ?
    link49 posted the 01/30/2026 at 06:15 AM
    cyr il me semble que Shanks a fait un article sur les ventes des licences Capcom.
    adamjensen posted the 01/30/2026 at 06:25 AM
    Perso, je sens plusieurs millions de ventes dans la 1ère semaine à coup sûr.
    grizzzlee posted the 01/30/2026 at 11:34 AM
    Rdv dans 2 ans à 10€
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 01:34 PM
    Ca sent le rouleau compresseur ! Manque juste le petit plus de Capcom qui misait il y a un temps là dessus ! La partie multijoueurs
    Nan en fait j'ai même jamais testé leurs multis qui sont maintenant enterrés sous terre ... mais ça devait etre pas mal ?
