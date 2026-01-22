Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
1
Likers
name : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18810
visites since opening : 32293146
link49 > blog
[Switch 2] Nintendo suivra t-il l'exemple de Sony et Microsoft?


Au cours de l'année écoulée, les prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S ont augmenté. Inévitablement, des questions se sont posées quant à une éventuelle hausse de prix pour la Switch 2.

Bien que Nintendo n'ait fait aucune annonce officielle à ce sujet pour le moment, le cabinet d'études de marché Niko Partners, spécialisé dans l'analyse du secteur du jeu vidéo et des comportements des consommateurs, estime qu'une augmentation de prix mondiale pour la nouvelle console est probable cette année. Cette hypothèse figure dans ses dernières prévisions pour 2026, qui suggèrent que Nintendo pourrait même décider d'abandonner le modèle à 449 $ et de ne proposer qu'un pack à 499 $ ou plus :

"Nous pensons que la Switch 2 suivra l'exemple de Sony et Microsoft en augmentant son prix, sous l'effet des droits de douane, de la hausse du coût de la mémoire et du contexte macroéconomique général. Nintendo a choisi de maintenir son prix d'entrée à 449 $ l'année dernière malgré l'introduction de droits de douane impactant la production en Chine, au Japon et au Vietnam. Plus récemment, la demande accrue pour les centres de données d'IA a fait grimper les prix de la RAM et du stockage. Bien que nous anticipions une augmentation du prix de la Switch 2 par Nintendo, l'entreprise pourrait choisir d'abandonner le modèle à 449 $ et de ne proposer qu'un pack à 499 $ ou plus."

Interrogé récemment sur une possible augmentation de prix de la Switch 2 cette année, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré ne pas pouvoir « commenter des hypothèses ». Il a toutefois reconnu l'importance des prix actuels de la mémoire, précisant que cela n'avait pas d'impact « immédiat » sur les finances de Nintendo, mais que l'entreprise continuerait de suivre la situation de près.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/01/switch-2-predicted-to-follow-in-playstation-and-xboxs-footsteps-this-year-with-global-price-hike/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/22/2026 at 05:17 AM by link49
    comments (26)
    cyr posted the 01/22/2026 at 06:04 AM
    Tant qu'il reste moins chère que les autres....
    burningcrimson posted the 01/22/2026 at 06:32 AM
    8 articles dans la défilante. Link tu t'emballes de nouveau...
    sylphide posted the 01/22/2026 at 06:44 AM
    Pourtant dans les Nintenbros ils avaient parler que Nintendo avait mis des composants en masse de côté pour éviter une inflation.
    nyseko posted the 01/22/2026 at 06:52 AM
    sylphide Ils ont dit que Nintendo a un an de stock de composant (plus ou moins) permettant d'éviter de subir actuellement l'inflation.

    Cependant si elle se poursuit, à un certain point, les stocks seront vides.
    badeuh posted the 01/22/2026 at 06:55 AM
    En prenant l'exemple de Sony, ça ne les a pas desservi auprès du grand public. C'est simple si tu lances la discussion avec des collègues de bureau, ils ont leur PS5, elle a été payée autour de 500€ en 22, 23 voir plus récemment et ils ont le sentiment d'avoir fait une affaire. Du coté de ceux qui l'ont acheté l'année de la sortie (mon cas), il y a le sentiment d'avoir fait le bon choix car le prix se maintient (ou augmente si on oublie les promo sur un bon tier de l'année).

    Coté Xbox, je pense qu'une baisse de prix de 100 ou 200€ n'aurait rien changé au destin des series.

    S'ils sont amenés à augmenter les prix, il faut juste choisir une période calme en terme de demandes.

    sylphide En fait tu continues à produire donc il faut ajuster au plus vite afin d'éviter les effets digne du gouvernement français.
    kidicarus posted the 01/22/2026 at 07:08 AM
    Quand les stocks seront vides et si la situation ne s'arrange pas, la machine augmentera forcément.
    La question c'est quand ?
    jenicris posted the 01/22/2026 at 07:17 AM
    Biensur. Comme toute les entreprises électroniques
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 07:33 AM
    Ca me parait évident, Donc la Switch 2 c’est maintenant qu’il faut l’acheter il faut pas traîner

    Les retardataires ont toujours tort et ils pourront pas dire qu’ils ont pas ete prevenu
    jf17 posted the 01/22/2026 at 07:37 AM
    A la différence de Sony et Microsoft, la switch 2 est une console principalement familiale et pour les joueurs casual, un prix trop élevé ne fonctionnera pas.
    hypermario posted the 01/22/2026 at 07:56 AM
    C'est possible, l'aavantage de Nintendo, c'est que la Switch 1 va pouvoir continuer a se vendre car un proposera un prix d'entré bien moins cher
    kikoo31 posted the 01/22/2026 at 08:03 AM
    burningcrimson simple impression car si tu regardes les dates
    Ça dépasse pas les 2 /3 par jour
    krusty79 posted the 01/22/2026 at 08:09 AM
    Personne n'ose parler du fait que Nintendo est en train de se casser la gueule en bourse et que les investisseurs craignent pour l'avenir de la Switch 2 ... Noooon, impossible.
    rocan posted the 01/22/2026 at 08:31 AM
    krusty79 Toutes les entreprises japonaises très exportatrices se cassent bien la gueule en ce moment.. Nintendo est simplement + exposé à cause de son modèle économique. Mais sur 1 an, ils sont encore positifs à +6%, c'est une grosse correction du marché car l'action était trop valorisée, et que l'effet Switch 2 avait été déjà absorbé par la bourse fin 2024/début 2025. De toute façon la bourse est dopé à la rumeur et le réel corrige.
    supasaiyajin posted the 01/22/2026 at 08:33 AM
    Le problème, c'est que généralement Nintendo ne fait aucune promo, sauf revendeurs. Alors que PlayStation, à chaque Black Friday, il y a souvent des baisses de prix, ce qui permet au pire d'avoir la console au prix de lancement, et au mieux de l'avoir encore moins cher grâce aux offres des revendeurs cumulables.

    Par ailleurs, pour la plupart des gens, une console Nintendo c'est une console abordable. S'ils dépassent les 500 balles, ça va en faire réfléchir plus d'un à mon avis.
    hyoga57 posted the 01/22/2026 at 08:40 AM
    C’est certain à 100%. Et son prix augmentera plus d’une fois.
    xynot posted the 01/22/2026 at 09:04 AM
    Console familiale on le rappelle
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 09:28 AM
    burningcrimson oui Link penses a ta santé mentale et sors de ton écran te promener pour respirer l'air pur (de Paris ?) . C'est sur qu'il ne faudra pas attendre pour un achat, les offres de fin d'années étaient top !
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 09:29 AM
    hyoga57 ceci. Presque certain que le online va y passer aussi.
    krusty79 posted the 01/22/2026 at 09:39 AM
    rocan Ce n'est pas ce que pensent les actionnaires, ils ont franchement intérêt à se bouger un minimum pour clarifier leur sortie 2026 avant la fin de l'année fiscale.
    rocan posted the 01/22/2026 at 09:41 AM
    krusty79 Je ne pense pas que Nintendo soit très "actionnaires compatible"... plusieurs de leur déclaration ou stratégies montrent qu'ils s'en foutent un peu
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 09:50 AM
    krusty79 On s'en bat les steaks des actionnaires
    krusty79 posted the 01/22/2026 at 10:57 AM
    aeris666 rocan Et avoir des jeux un tant soit peu intéressant et un peu plus nombreux, ca vous défrise? A un moment, faut enlever les œillères.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 11:10 AM
    krusty79 Mais Nintendo communique toujours comme ça. En janvier on a jamais une bonne visibilité sur le catalogue de jeux de la seconde moitié de l’année. Faut attendre le Nintendo Direct de fevrier pour le decouvrir.

    Apres bientot 9 ans de Switch 1 on y est habitué mais il y a encore des gens qui font les alarmistes c’est dingue
    krusty79 posted the 01/22/2026 at 12:12 PM
    aeris666 Perso, j'ai rarement vu aussi peu d'annonces enthousiasmantes et je trouve ca grave après même pas 1 an de vie de la console.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 12:21 PM
    krusty79 Qu'une console Nintendo recoive le nouvel episode main de la serie Resident Evil sans que ce soit un portage tardif, ce qui n'était jamais arrivé depuis 20 ans (2005 avec RE4 sur NGC), je trouve ça enthousiasmant.

    Qu'un jeu comme Pragmata, qui a été presenté en 2020 comme un des premiers jeux devoilé de la PS5, qui se retrouve a sortir sur Switch 2 en meme temps que les autres versions, je trouve ca enthousiasmant egalement
    mibugishiden posted the 01/22/2026 at 12:52 PM
    Je vais vendre ma Switch Oled le mois prochain et acheter la Switch 2, je sens trop la douille des prix qui vont augmenter donc mieux vaut l'acheter tant qu'elle coute son prix normal.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo