Au cours de l'année écoulée, les prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S ont augmenté. Inévitablement, des questions se sont posées quant à une éventuelle hausse de prix pour la Switch 2.
Bien que Nintendo n'ait fait aucune annonce officielle à ce sujet pour le moment, le cabinet d'études de marché Niko Partners, spécialisé dans l'analyse du secteur du jeu vidéo et des comportements des consommateurs, estime qu'une augmentation de prix mondiale pour la nouvelle console est probable cette année. Cette hypothèse figure dans ses dernières prévisions pour 2026, qui suggèrent que Nintendo pourrait même décider d'abandonner le modèle à 449 $ et de ne proposer qu'un pack à 499 $ ou plus :
"Nous pensons que la Switch 2 suivra l'exemple de Sony et Microsoft en augmentant son prix, sous l'effet des droits de douane, de la hausse du coût de la mémoire et du contexte macroéconomique général. Nintendo a choisi de maintenir son prix d'entrée à 449 $ l'année dernière malgré l'introduction de droits de douane impactant la production en Chine, au Japon et au Vietnam. Plus récemment, la demande accrue pour les centres de données d'IA a fait grimper les prix de la RAM et du stockage. Bien que nous anticipions une augmentation du prix de la Switch 2 par Nintendo, l'entreprise pourrait choisir d'abandonner le modèle à 449 $ et de ne proposer qu'un pack à 499 $ ou plus."
Interrogé récemment sur une possible augmentation de prix de la Switch 2 cette année, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré ne pas pouvoir « commenter des hypothèses ». Il a toutefois reconnu l'importance des prix actuels de la mémoire, précisant que cela n'avait pas d'impact « immédiat » sur les finances de Nintendo, mais que l'entreprise continuerait de suivre la situation de près.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/01/switch-2-predicted-to-follow-in-playstation-and-xboxs-footsteps-this-year-with-global-price-hike/
posted the 01/22/2026 at 05:17 AM by link49
Cependant si elle se poursuit, à un certain point, les stocks seront vides.
Coté Xbox, je pense qu'une baisse de prix de 100 ou 200€ n'aurait rien changé au destin des series.
S'ils sont amenés à augmenter les prix, il faut juste choisir une période calme en terme de demandes.
sylphide En fait tu continues à produire donc il faut ajuster au plus vite afin d'éviter les effets digne du gouvernement français.
La question c'est quand ?
Les retardataires ont toujours tort et ils pourront pas dire qu’ils ont pas ete prevenu
Ça dépasse pas les 2 /3 par jour
Par ailleurs, pour la plupart des gens, une console Nintendo c'est une console abordable. S'ils dépassent les 500 balles, ça va en faire réfléchir plus d'un à mon avis.
Apres bientot 9 ans de Switch 1 on y est habitué mais il y a encore des gens qui font les alarmistes c’est dingue
Qu'un jeu comme Pragmata, qui a été presenté en 2020 comme un des premiers jeux devoilé de la PS5, qui se retrouve a sortir sur Switch 2 en meme temps que les autres versions, je trouve ca enthousiasmant egalement