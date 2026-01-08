profile
Famitsu sales (12/22/25 – 12/28/25) / 200 000 NS2 de plus
1. [NS2] Mario Kart World – 94,645 / 2,668,381
2. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 59,469 / 1,529,823
3. [NS2] Kirby Air Riders – 47,793 / 424,837
4. [NS2] Pokemon Legends : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 46,868 / 1,004,154
5. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 32,649 / 232,554
6. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 30,154 / 188,535
7. [NS2] Donkey Kong Bananza – 15,258 / 435,206
8. [NSW] Minecraft – 14,985 / 4,109,192
9. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 14,808 / 126,436
10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 13,839 / 8,311,118

Switch 2 – 200,257
Switch OLED – 14,004
PS5 Digital Edition – 13,587
Switch Lite – 11,776
Switch – 6,995
PS5 – 3,995
PS5 Pro – 1,650
Xbox Series X Digital Edition – 209
Xbox Series S – 71
Xbox Series X – 17
PS4 – 14

32 775 Switch / 19 232 PS5 / 297 SXSIS
Total Switch 2 : 3 784 067 / Total Switch : 36 416 143
    posted the 01/08/2026 at 01:25 PM by nicolasgourry
    comments (26)
    rocan posted the 01/08/2026 at 01:29 PM
    Un pote qui vit à Tokyo me dit qu'il y a encore des tirages au sort dans certains magasins au Japon pour l'obtenir
    senseisama posted the 01/08/2026 at 01:33 PM
    La switch 2 est vendu a perte au japon...
    rocan posted the 01/08/2026 at 01:34 PM
    senseisama Ils s'en foutent, ils vendent des jeux et veulent installer une base
    ouken posted the 01/08/2026 at 01:35 PM
    Putain nintendo et le petit reste
    senseisama posted the 01/08/2026 at 01:36 PM
    rocan depuis la switch 1 ils sont bien installés crois-moi.

    On a pas la dernière semaine ? Famitsu est en retard d'une semaine, non?
    rocan posted the 01/08/2026 at 01:37 PM
    senseisama je veux dire convertir les joueurs SW1 vers la SW2
    pcverso posted the 01/08/2026 at 01:38 PM
    senseisama comme la play non ?
    rocan posted the 01/08/2026 at 02:02 PM
    pcverso Oui, depuis quelques semaines
    djfab posted the 01/08/2026 at 02:13 PM
    Content pour Kirby Air Riders, le jeu est vraiment excellent !
    kidicarus posted the 01/08/2026 at 02:27 PM
    senseisama ta cabale envers Nintendo devient ridicule, surtout quand tu ne comprend que c'est le taux du yen qui plombe le prix, c'est pour ça que Nintendo a proposé une console only Japan et une version internationale pour éviter l'échec de celle-ci sur son territoire.

    Pour ton information, la switch 2 est plus cher de 20 000 yen par rapport à la première voire 40 000 pour la version internationale. Nintendo a plus que doublé le prix entre la switch 1 et 2,ce n'est pas le cas chez nous.
    En faite il perd au taux de change, nous ne somme dans une vente à perte direct, c'est contrôlé du moins pour la version japonaise mais s'équilibre avec la seconde version.

    D'ailleurs, sony vient de faire pareil avec sa ps5; mais eux l'ont augmenté plusieurs fois avec le temps

    En 2017 la switch est sorti à plus 250€(ht ou ttc, ça je ne sais pas pour le pays) au japon, 300$ aux usa et 329€ttc chez nous.
    Aujourd'hui, au japon pour le même prix la switch 1 ne vaut que 160€ alors que la switch 2 au taux de 2017 vaut entre 420€ et 585€.
    Bref, au Japon Nintendo ne gagne absolument rien sur ses machines mais se ratrappe dans le reste du monde, mais pour combien de temps ?
    senseisama posted the 01/08/2026 at 02:37 PM
    pcverso ah bon? Et combien coûte le cout de production d'une ps5 slim digital only japan?
    senseisama posted the 01/08/2026 at 02:58 PM
    kidicarus ton discours est bien beau mais le fait est que nintendo a choisi, je pense, de mettre la switch 2 a ce prix c'est plus pour le côté symbolique. Il pouvait aisément la mettre au prix de cout de production comme la switch 1 qu'il l'aurais vendu. En tout cas faut pas s'étonner qu'elle se vend comme des ptits pain a ce prix là
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 02:58 PM
    Une semaine de noel assez pitoyable pour la PS5 alors qu’elle a un prix proche de la Switch 2 depuis sa recente baisse de prix
    cyr posted the 01/08/2026 at 03:04 PM
    senseisama une gamecube ,vendu a 99€, elle a fini ou?

    Le prix ne veut rien dire. Ça ne fait pas un succès ou un bide.
    djfab posted the 01/08/2026 at 03:11 PM
    aeris504 : étonné !?
    pcverso posted the 01/08/2026 at 03:11 PM
    senseisama 400 €
    senseisama posted the 01/08/2026 at 03:17 PM
    cyr les console de salon Nintendo on toujours bidé au japon contrairement au portable. Et vu que les switch sont des console portable...
    senseisama posted the 01/08/2026 at 03:19 PM
    pcverso la only japon? Tu as une preuve ?
    djfab posted the 01/08/2026 at 03:21 PM
    senseisama : https://www.gamekult.com/actualite/la-ps5-va-baisser-de-prix-au-japon-grace-a-un-modele-exclusif-3050866670.html
    senseisama posted the 01/08/2026 at 03:28 PM
    djfab et?
    pcverso posted the 01/08/2026 at 03:28 PM
    senseisama non aucune et toi ta des preuve ?
    kidicarus posted the 01/08/2026 at 03:31 PM
    senseisama ce que visiblement tu ne comprends pas, le prix de la switch 2 est très haut pour le Japon.
    Pour nous ça ne fait cher grâce au taux change mais pour un japonais ce n'est pas le cas.
    Elle se vend surement pour son offre de jeu ou pour ceux qui avait la Première et qui migre plus facilement dû à sa rétro-compatibilité. Et je pense où on voit que le prix reste un frein, c'est le nombre toujours haut de la switch 1.
    Mais ça, pour en être sûr il faudrait avoir une enquête japonaise sur le sujet.

    D'ailleurs, je voudrais bien savoir la proportion de vente entre la version only Japan et la version internationale. Quelqu'un aurait un chiffre ?
    senseisama posted the 01/08/2026 at 03:35 PM
    pcverso tu as aucune preuve et tu tape un prix de 400€... okkkkk
    pcverso posted the 01/08/2026 at 03:46 PM
    senseisama ba tu me pause une question je donne une reponse contrairement a toi qui repond par une question a ma question .
    Et donc tu la toi le cout de conception dr la ps5 japon only
    newtechnix posted the 01/08/2026 at 03:48 PM
    La Switch 2 vient d'avoir son deuxième million seller physique avec Pokemon Z-A

    Kirby Air Riders pourrait taper le million mais en mode long terme.

    Donkey Kong Bananza a pu se hisser à nouveau dans le top 10 on peut penser qu'il va sur le long terme taper le million physique.

    Au vu des ventes de la Switch 2, le relais est donc assuré avec la Switch 1 et Nintendo devrait encore dominer le Japon pour quelques temps encore d'autant que les tiers Japonais n'ont donc pas le choix.

    Il va falloir attendre et voir ce que Sony va sortir comme proposition en console hybride pour espérer du changement.
    senseisama posted the 01/08/2026 at 03:50 PM
    pcverso non je l'ai pas pour ça que je t'ai posé la question en premier. Toi tu me répond par une fausse réponse. Cest pas sérieux.
