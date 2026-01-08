1. [NS2] Mario Kart World – 94,645 / 2,668,381
2. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 59,469 / 1,529,823
3. [NS2] Kirby Air Riders – 47,793 / 424,837
4. [NS2] Pokemon Legends : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 46,868 / 1,004,154
5. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 32,649 / 232,554
6. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 30,154 / 188,535
7. [NS2] Donkey Kong Bananza – 15,258 / 435,206
8. [NSW] Minecraft – 14,985 / 4,109,192
9. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 14,808 / 126,436
10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 13,839 / 8,311,118
Switch 2 – 200,257
Switch OLED – 14,004
PS5 Digital Edition – 13,587
Switch Lite – 11,776
Switch – 6,995
PS5 – 3,995
PS5 Pro – 1,650
Xbox Series X Digital Edition – 209
Xbox Series S – 71
Xbox Series X – 17
PS4 – 14
32 775 Switch / 19 232 PS5 / 297 SXSIS
Total Switch 2 : 3 784 067 / Total Switch : 36 416 143
tags :
posted the 01/08/2026 at 01:25 PM by nicolasgourry
On a pas la dernière semaine ? Famitsu est en retard d'une semaine, non?
Pour ton information, la switch 2 est plus cher de 20 000 yen par rapport à la première voire 40 000 pour la version internationale. Nintendo a plus que doublé le prix entre la switch 1 et 2,ce n'est pas le cas chez nous.
En faite il perd au taux de change, nous ne somme dans une vente à perte direct, c'est contrôlé du moins pour la version japonaise mais s'équilibre avec la seconde version.
D'ailleurs, sony vient de faire pareil avec sa ps5; mais eux l'ont augmenté plusieurs fois avec le temps
En 2017 la switch est sorti à plus 250€(ht ou ttc, ça je ne sais pas pour le pays) au japon, 300$ aux usa et 329€ttc chez nous.
Aujourd'hui, au japon pour le même prix la switch 1 ne vaut que 160€ alors que la switch 2 au taux de 2017 vaut entre 420€ et 585€.
Bref, au Japon Nintendo ne gagne absolument rien sur ses machines mais se ratrappe dans le reste du monde, mais pour combien de temps ?
Le prix ne veut rien dire. Ça ne fait pas un succès ou un bide.
Pour nous ça ne fait cher grâce au taux change mais pour un japonais ce n'est pas le cas.
Elle se vend surement pour son offre de jeu ou pour ceux qui avait la Première et qui migre plus facilement dû à sa rétro-compatibilité. Et je pense où on voit que le prix reste un frein, c'est le nombre toujours haut de la switch 1.
Mais ça, pour en être sûr il faudrait avoir une enquête japonaise sur le sujet.
D'ailleurs, je voudrais bien savoir la proportion de vente entre la version only Japan et la version internationale. Quelqu'un aurait un chiffre ?
Et donc tu la toi le cout de conception dr la ps5 japon only
Kirby Air Riders pourrait taper le million mais en mode long terme.
Donkey Kong Bananza a pu se hisser à nouveau dans le top 10 on peut penser qu'il va sur le long terme taper le million physique.
Au vu des ventes de la Switch 2, le relais est donc assuré avec la Switch 1 et Nintendo devrait encore dominer le Japon pour quelques temps encore d'autant que les tiers Japonais n'ont donc pas le choix.
Il va falloir attendre et voir ce que Sony va sortir comme proposition en console hybride pour espérer du changement.