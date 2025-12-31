L'année 2025 s'achève enfin, après une nouvelle année riche en jeux vidéo. Il est temps de se tourner vers 2026, et plus particulièrement vers janvier. Certes, elle ne propose pas les titres AAA les plus ambitieux, mais elle recèle quelques pépites prometteuses : du thriller psychologique à un tout nouveau Trails, en passant par un jeu de combat free-to-play et ce jeu que tout le monde a détesté voir clôturer les Game Awards. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet, en commençant par :
- Pathologic 3
- The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon
- Arknights : Endfield
- Dynasty Warriors : Origins – Vision of Four Heroes
- Highguard
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Cairn
- Code Vein 2
- 2XKO
- BrokenLore : Unfollow
- StarRupture
- Sega Football Club Champions
- Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition
- MIO : Memories in Orbit
- The Midnight Walkers
Et vous, qu'allez-vous prendre?
