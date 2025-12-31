Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] 4 jeux pour bien commencer l'année 2026
L'année 2025 s'achève enfin, après une nouvelle année riche en jeux vidéo. Il est temps de se tourner vers 2026, et plus particulièrement vers janvier. Certes, elle ne propose pas les titres AAA les plus ambitieux, mais elle recèle quelques pépites prometteuses : du thriller psychologique à un tout nouveau Trails, en passant par un jeu de combat free-to-play et ce jeu que tout le monde a détesté voir clôturer les Game Awards. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet, en commençant par :

- Pathologic 3
- The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon



- Arknights : Endfield
- Dynasty Warriors : Origins – Vision of Four Heroes



- Highguard
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade



- Cairn
- Code Vein 2
- 2XKO
- BrokenLore : Unfollow
- StarRupture
- Sega Football Club Champions
- Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition



- MIO : Memories in Orbit
- The Midnight Walkers

Et vous, qu'allez-vous prendre?

Source : https://gamingbolt.com/15-new-games-of-january-2026/
    posted the 12/31/2025 at 08:23 PM by link49
    comments (8)
    angelsduck posted the 12/31/2025 at 08:29 PM
    Peut-etre Code Vein 2, mais j'attends surtout Monster Hunter Stories 3 et Fire Emblem
    olimar59 posted the 12/31/2025 at 08:37 PM
    Dispatch
    mrnuage posted the 12/31/2025 at 08:39 PM
    Le mec même à nouvel an il peut pas arrêter de parler de sa switch 2 c'est pratiquement une maladie à ce niveau...
    thorim posted the 12/31/2025 at 08:50 PM
    The Legend of Heroes : Trails beyond the Horizon à l'air sympa mais sans la traduction il fonctionnera pas comme tous les autres épisodes et il me semble qu'il est préférable sur cette série d'avoir fait les épisodes précédents sauf qu'ils n'ont pas été traduits non plus donc aussi sympa qu'il puissent-être, il part très mal.
    mooplol posted the 12/31/2025 at 09:01 PM
    Que les joueurs nintendo tatent ff 7 ????
    Bonne année
    hyoga57 posted the 12/31/2025 at 09:27 PM
    Le Legend of Heroes, ce sera sur PS4 pour ma part. En plus, l’upgrade PS5 sera gratuit.
    spartan1985 posted the 12/31/2025 at 09:43 PM
    Rien, je n'attends que Duskbloods et Fire Emblem.
    yukilin posted the 12/31/2025 at 09:44 PM
    Trails Beyond et Code Vein II pour ma part
