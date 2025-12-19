Trails in the Sky 1st Chapter est l'un des jeux les mieux notés de l'année :
Metacritic : PC : 89/100 - PS5 : 88/100 - Switch 2 : 90/100
Tout porte à croire que le remake de Trails in the Sky 2nd Chapter sera tout aussi bon, voire meilleur :
Il y a aussi Final Fantasy VII Remake : Part 3, bien que Square-Enix est assez peu bavard à son sujet.
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr
posted the 12/19/2025 at 01:43 PM by link49
J'attendrai les tests pour Monster Hunter et Day No pour le nouveau burger de square enix. Après, sur un malentendu...