[Ps5/Xbox Series/Switch 2] 4 J-RPG à surveiller en 2026


Trails in the Sky 1st Chapter est l'un des jeux les mieux notés de l'année :
Metacritic : PC : 89/100 - PS5 : 88/100 - Switch 2 : 90/100
Tout porte à croire que le remake de Trails in the Sky 2nd Chapter sera tout aussi bon, voire meilleur :



Il y a aussi Final Fantasy VII Remake : Part 3, bien que Square-Enix est assez peu bavard à son sujet.

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr
    posted the 12/19/2025 at 01:43 PM by link49
    akinen posted the 12/19/2025 at 02:03 PM
    Day One pour Trails et FireEmblem.

    J'attendrai les tests pour Monster Hunter et Day No pour le nouveau burger de square enix. Après, sur un malentendu...
    suzukube posted the 12/19/2025 at 02:29 PM
    La mise à jour Switch 2 est à 1€ sur Trails in the sky c tro bien
    akinen posted the 12/19/2025 at 02:40 PM
    suzukube Avec Silksong, oui. Ils respectent les joueurs. Ça fait plaisir
