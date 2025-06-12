accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Pokémon Legends: Z-A] Allez-vous craquez pour le DLC?
Le DLC Légendes Pokémon : Z‑A – Méga-Dimension sortira ce 10 décembre au prix de 29.99 euros. Il ajoutera, entre autres, et une nouvelle forme pour Lucario :
Avez-vous déjà craquez pour ce DLC, ou allez-vous passer votre chemin?
Source :
https://www.adobotech.net/2025/12/pokemon-legends-z-adds-mega-lucario-z.html/
posted the 12/06/2025 at 12:35 PM by link49
link49
blueblood
posted
the 12/06/2025 at 12:48 PM
Un peu chère pour le contenu proposé donc non.
nicolasgourry
posted
the 12/06/2025 at 12:48 PM
Autant DLC "gratuit" je tolère, mais payant à un prix en gros de la moitié du jeu, là c'est le pompon.
Si tu fais payer 30€ (donc en gros la moitié du prix du jeu), il faut au moins 50% de plus de contenu, si tu veux que les gens puissent l'acheter, à mon avis.
J'aimerais plus de contenu dès la sortie sans avoir à faire à des DLC payant par la suite.
aggrekuma
posted
the 12/06/2025 at 12:53 PM
nicolasgourry
surtout que vus les premiers images, on a l'impression que la nouvelle zone n'est qu'une zone en negative d'Illumis de base. On n'a pas encore tout vu, mais si ils en profitent pas de l'occassion pour ajouter les zones manquantes des jeux X et Y, ca sera une énorme occasion manquée.
sylphide
posted
the 12/06/2025 at 01:04 PM
NON !!!! le jeu chopper à 44€ (Switch 1) et un DLC à 30€ c'est non. 110h sur le jeu mais j'aurai pu le prendre a 5-10€ mais la c'est hors de question. Pourtant je viens d'acquérir la Switch 2 à 430€, avec le pack Mario Kart World mais pour Z-A c'est mort. J'ai pris le DLC de Bouclier et Ecarlate sans rechigné, mais sur Z-A il y a un gros problème, surtout quand le prix est le même que ce soit sur la première ou deuxième console alors qu'il y a techniquement un upgrade.
ratchet
posted
the 12/06/2025 at 01:13 PM
Acheter pour 10e. Je suis à 510H de jeu sur ZA hâte d’être le 10.
cyr
posted
the 12/06/2025 at 01:34 PM
ratchet
510 heure?
Lol le prochain avec la nouvelle génération, tu fera 1000 heure
Perso toujours pas craquer.
bladagun
posted
the 12/06/2025 at 01:36 PM
Wow ! cette transformation est horrible !
kikoo31
posted
the 12/06/2025 at 02:02 PM
A quand un DLC jeu beau ?
ratchet
posted
the 12/06/2025 at 02:14 PM
cyr
510H en si peu de temps c’est un record me concernant il me reste que 4 shiny pour avoir le living dex à 100% et après ça va enchaîner sur le DLC
J’ai déjà eus 999h59 pour Pokémon Épée et Écarlate, ZA c’est mon 3ème record!
cyr
posted
the 12/06/2025 at 02:39 PM
ratchet
pareil, le compteur de pokemon épée est bloqué. D'ailleurs je me suis remis dessus il y a peu, il me reste 14 pokemon a faire du masuda
Sur écarlate, il me reste 2 pokemon a faire les apparition massive pour avoir les shinny....
D'ailleurs moi qui pester contre la méthode masuda sur écarlate, il me manqué juste la forme intermédiaire de poussacha en shiny....
Rigole pas, j'en ai eu 2 durant les 30 premiers oeuf. Je change pas d'avis ceci dit. Préfère la méthode sur épée avec la garderie.
Attendre 30 minutes au pic nique sans rien faire......ça me fait chier.
J'espère D'ailleurs que lors du prochain pokemon, les sandwichs soit abandonné.....
ratchet
posted
the 12/06/2025 at 02:50 PM
cyr
pour épée il m’en manque beaucoup (enfin je les ai eus dans d’autres jeux) cependant pour Écarlate il n’y en a que un que je n’ai pas eus en Shiny ! Le famignol (le groupe de souris) en forme rare, sinon j’ai vraiment eus tout le reste. Mais bon c’était 1000H de jeu étaler sur plusieurs années. Là pour ZA en 1 mois et quelques c’est dingue
Oui méthode du sandwich pas ouf l’attente mais on pouvais faire plusieurs espèces en même temps par contre donc moins soporifique on va dire… a voir avec la 10G pour le coup!
momotaros
posted
the 12/06/2025 at 03:25 PM
Pour le moment non mais en promo pourquoi pas
temporell
posted
the 12/06/2025 at 04:43 PM
ratchet
t'es chaud bordel, ZA c'est le premier jeu de la série ou la capture de shiny m'intéresse, j'ai presque 100 heures de jeu et j'ai une boîte entière de shiny ( bon avec des doublon et même 5 sépiatroce x) ), et à côté écarlate j'ai 0 zéro shiny.
le DLC je compte le prendre, c'est pas une question de prix mais d'envie, dernièrement j'ai fini HW ère du fléau juste avant d'enchainer le nouveau, bah son DLC je l'ai même pas pris tellement j'ai trouver le jeu mauvais, alors qu'il coûte que 20€. mais bon envrai le plaisir de voir de nouvelle méga m'attire plus même si t'a des choix douteux comme les mega Z et mega zygarde
