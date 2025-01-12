Voici les notes :
Gameblast - 100
GameGrin - 95
The Outerhaven - 90
DualShockers - 90
Gaming Bolt - 90
Game Informer - 85
Screen Rant - 80
The Gamer - 80
Games Radar+ - 80
GamingTrend - 80
Game Rant - 80
Wccftech - 75
Gamespot - 70
IGN - 70
Gamekult - 50
Et sa Moyenne Metacritic actuelle, sur Ps5 :
Je mettrais à jour régulièrement cet article dès que d'autres notes arriveront.
Source : https://www.gamekult.com/jeux/marvel-cosmic-invasion-3050888367/test.html/
Je comprends leur gros point negatif mais c’est pas du tout 5/10
Le problème c’est que j’ai fais tortue ninja d’une traite et je n’ai rien ressentis, contrairement à street of rage l’incroyable.
J’dois être le seul donc c’est pas grave. Pourtant j’suis un grand fan des deux licences sur SNES/Megadrive
Ce jeu, quand j'ai fait la démo, m'a donné la même sensation.
Faut dire que les bruitages atroces n'aident pas . . .