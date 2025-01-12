Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Marvel Cosmic Invasion
1
Likers
name : Marvel Cosmic Invasion
platform : Switch
editor : DotEmu
developer : Tribute Games
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
475
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18689
visites since opening : 31652942
link49 > blog
[MARVEL Cosmic Invasion] Notes, moyenne Metacritic et test Gamekult


Voici les notes :

Gameblast - 100
GameGrin - 95
The Outerhaven - 90
DualShockers - 90
Gaming Bolt - 90
Game Informer - 85
Screen Rant - 80
The Gamer - 80
Games Radar+ - 80
GamingTrend - 80
Game Rant - 80
Wccftech - 75
Gamespot - 70
IGN - 70
Gamekult - 50



Et sa Moyenne Metacritic actuelle, sur Ps5 :



Je mettrais à jour régulièrement cet article dès que d'autres notes arriveront.

Source : https://www.gamekult.com/jeux/marvel-cosmic-invasion-3050888367/test.html/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/01/2025 at 05:21 PM by link49
    comments (4)
    wickette posted the 12/01/2025 at 05:47 PM
    Ils exagèrent Gamekult

    Je comprends leur gros point negatif mais c’est pas du tout 5/10
    akinen posted the 12/01/2025 at 05:48 PM
    Ça me fait penser à tortue ninja (normal me direz vous)

    Le problème c’est que j’ai fais tortue ninja d’une traite et je n’ai rien ressentis, contrairement à street of rage l’incroyable.

    J’dois être le seul donc c’est pas grave. Pourtant j’suis un grand fan des deux licences sur SNES/Megadrive
    thelastone posted the 12/01/2025 at 06:57 PM
    Gamekult et leurs tests poubelle..a chaque fois je recalcul la moyenne sans eux pour avoir un avis objectif
    mercure7 posted the 12/01/2025 at 06:57 PM
    akinen Non c'est pareil que toi : TMNT n'est pas un mauvais jeu, mais il est tellement "basique", tellement peu innovant, qu'on en ressort sans avoir envie de relancer une partie.

    Ce jeu, quand j'ai fait la démo, m'a donné la même sensation.

    Faut dire que les bruitages atroces n'aident pas . . .
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo