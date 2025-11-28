Nintendo et The Pokémon Company mettent le paquet pour en faire la promotion chez les revendeurs japonais. Sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous), vous pouvez apercevoir une imposante présentation de Pokémon Pokopia en magasin, avec notamment une silhouette rotative mettant en avant le personnage jouable, Métamorph. On distingue également un emplacement sur la présentation qui semblait accueillir des prospectus promotionnels, mais ils sont tous déjà épuisés. Enfin, une boîte de présentation de Pokémon Pokopia, ornée de quelques images supplémentaires du jeu, est également visible.
Pour rappel, le jeu sortira le 03 mars prochain. Ca sera un test pour voir si Nintendo peut vendre par millions des jeux en format key-card.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/55253-pokemon-pokopia-store-displays-hit-japanese-retailers/
