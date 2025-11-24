Une nouvelle fuite affirme que The Duskbloods propose un gameplay parmi les plus innovants jamais créés par FromSoftware. Selon la rumeur, le jeu exclusif à la Nintendo Switch 2 serait en développement depuis plus longtemps que prévu. Cette fuite provient d'un journaliste chinois, connu pour avoir publié des informations exactes sur Elden Ring avant sa sortie en 2022. D'après cette source, The Duskbloods serait en développement depuis 2019. Il affirme même que FromSoftware aurait consacré plus de temps au développement du gameplay que pour n'importe quel titre précédent, y compris Bloodborne et Elden Ring.
« D'après ce que je sais, The Duskbloods a été validé avant même la période marketing de la sortie de Sekiro. C'est le titre de FromSoftware qui a bénéficié du plus long temps de prototypage et de validation du gameplay parmi tous leurs jeux à ce jour. Bien qu'il s'agisse d'un jeu JcE et JcJ, il contiendrait de nombreux éléments innovants dont l'équipe est très fière. »
Le journaliste poursuit en affirmant que le gameplay de The Duskbloods est si novateur qu'il pourrait influencer les futurs développeurs, à l'instar de leurs autres jeux tels que Sekiro. Si cela se confirme, The Duskbloods pourrait bien être un titre plus important qu'on ne le pense.
Avec la sortie potentielle de The Duskbloods dans les six prochains mois, il est assez surprenant que FromSoftware n'ait encore rien dévoilé à son sujet. Cependant, selon la source de la fuite, le studio japonais attendrait de lancer d'abord le DLC Nightreign d'Elden Ring. Une fois l'extension disponible, ils lanceraient apparemment la campagne marketing de The Duskbloods. Avec la sortie du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring: Nightreign le 4 décembre, les spéculations vont bon train quant à la possibilité d'une nouvelle bande-annonce pour The Duskbloods prochainement. Les joueurs pensent notamment que du gameplay pourrait être dévoilé lors des Game Awards 2025, diffusés le 11 décembre.
Source : https://www.vice.com/en/article/the-duskbloods-is-more-innovative-than-elden-ring-according-to-new-leak/
