name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
[007 First Light] Plus cher sur Nintendo Switch 2?


Il y a quelque jours, Auchan a ouvert les réservations pour 007 First Light :



Comme on peut le voir, le jeu sera vendu à 54.99 euros sur Nintendo Switch 2, contre 49.99 euros pour les versions Ps5 et Xbox Series. A voir si cela change avant la sortie du titre, prévue pour le 26 mars 2026.

Source : https://www.auchan.fr/recherche?text=007%20First%20Light/
    posted the 11/22/2025 at 03:37 PM by link49
    comments (10)
    fdestroyer posted the 11/22/2025 at 03:54 PM
    Ouais, mais ya pas la mension maléfique GKC... Réalité ou juste un placeholder?
    jackfrost posted the 11/22/2025 at 04:28 PM
    fdestroyer pas encore, elle y sera
    ducknsexe posted the 11/22/2025 at 04:38 PM
    Le prix ne fait plus peur. Le GKC fait peur.
    elicetheworld posted the 11/22/2025 at 05:11 PM
    Si ça avait été officialisé gkc
    mishinho posted the 11/22/2025 at 05:12 PM
    Ben ça sera PC ou PS5
    A ce rythme la je n’aurais quasiment aucun jeu sur switch 2 a part quelques titres nintendo
    ghouledheleter posted the 11/22/2025 at 05:31 PM
    mishinho hote moi d'un doute la.
    Tu ne veux pas acheter de gkc qui est pourtant revendable, mais tu serai pret a l'acheter sur pc en full demat non revendable?
    geralttw posted the 11/22/2025 at 05:53 PM
    Ça va s’aligner.
    C’est comme les gens qui pensaient que re9 serait 10€ moins chère
    djfab posted the 11/22/2025 at 06:01 PM
    En tout cas le prix de base est le même : 69,99 €. Après chaque magasin fait ses propres prix, selon peut-être les quantités commandées par machine.
    judebox posted the 11/22/2025 at 06:21 PM
    ghouledheleter En fait ce que les détracteurs des gkc n’ont pas compris c’est que ceux qui n’aiment pas les gkc sont dans la majorité des cas des personnes qui ne revendent pas leurs jeux et qui aiment les garder dans leur collection.
    Du coup, quite à l’avoir en démat, autant avoir la meilleure version et qui sera moins chère (voir beaucoup moins chère…), c’est à dire sur pc. Et ça, quitte à perdre le côté portable..

    Et de mon côté côté c’est également bien parti aussi pour que la Switch 2 ne me serve que pour les jeux Nintendo
    mishinho posted the 11/22/2025 at 07:42 PM
    ghouledheleter
    Oui en demat sur PC car moins cher et les performances en ultra ( j’ai un bon pc )
    La version switch je pense sera moins bonne niveau perfs. Mais à voir.
    Si le jeu complet était sur la cartouche switch 2 je l’aurais pris pour la collection
