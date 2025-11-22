Il y a quelque jours, Auchan a ouvert les réservations pour 007 First Light :
Comme on peut le voir, le jeu sera vendu à 54.99 euros sur Nintendo Switch 2, contre 49.99 euros pour les versions Ps5 et Xbox Series. A voir si cela change avant la sortie du titre, prévue pour le 26 mars 2026.
Source : https://www.auchan.fr/recherche?text=007%20First%20Light/
posted the 11/22/2025 at 03:37 PM by link49
A ce rythme la je n’aurais quasiment aucun jeu sur switch 2 a part quelques titres nintendo
Tu ne veux pas acheter de gkc qui est pourtant revendable, mais tu serai pret a l'acheter sur pc en full demat non revendable?
C’est comme les gens qui pensaient que re9 serait 10€ moins chère
Du coup, quite à l’avoir en démat, autant avoir la meilleure version et qui sera moins chère (voir beaucoup moins chère…), c’est à dire sur pc. Et ça, quitte à perdre le côté portable..
Et de mon côté côté c’est également bien parti aussi pour que la Switch 2 ne me serve que pour les jeux Nintendo
Oui en demat sur PC car moins cher et les performances en ultra ( j’ai un bon pc )
La version switch je pense sera moins bonne niveau perfs. Mais à voir.
Si le jeu complet était sur la cartouche switch 2 je l’aurais pris pour la collection