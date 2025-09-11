Selon PaulGaleNetwork, voici une excellente nouvelle : 12 millions de consoles Nintendo Switch 2 ont été vendues dans le monde entier. Des chiffres exceptionnels avant le Black Friday.
NatetheHate2 valide ce chiffre. Il ajoute qu' on sait que Nintendo en a écoulé 10,36 millions au 30 septembre 2025. S'ils ont expédié 1,6 million en octobre dans le monde entier, ça ferait 12 millions. On pourrait extrapoler ces chiffres en se basant sur le rythme des ventes depuis le lancement et ensuite prendre en compte qu'ils ont probablement expédié plus en octobre et début novembre pour les fêtes.
Avec le Black Friday et surtout Noël qui approche, Nintendo risque d'en vendre par millions. Du coup, la Wii U va se faire dépasser d'ici quelques jours ou semaines.
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1os8byu/comment/nnvgvd5/
tags :
posted the 11/09/2025 at 07:33 PM by link49