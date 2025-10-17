Avant le titre tournait à 81/100. Cependant , sa moyenne Metacritic pour Légendes Pokémon Z-A est tombée à 79/100. Elle reste quand même dans la fourchette des autres jeux majeurs récents.
Petit rappel pour le concours :
Vous pouvez commenter ici ou sur cet article : https://www.gamekyo.com/blog_article482616.html/
J'annoncerais le gagnant dimanche soir après ma journée de travail et j'enverrai les codes dans la foulée.
Source : https://x.com/stealth40k/
Metacritic sa vaux quelque chose ? Parceque entre les 0/20 et les 20/20