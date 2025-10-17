Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Pokemon Legends Z-A] Sa moyenne Metacritic baisse + Rappel Concours
Avant le titre tournait à 81/100. Cependant , sa moyenne Metacritic pour Légendes Pokémon Z-A est tombée à 79/100. Elle reste quand même dans la fourchette des autres jeux majeurs récents.



Petit rappel pour le concours :



Vous pouvez commenter ici ou sur cet article : https://www.gamekyo.com/blog_article482616.html/

J'annoncerais le gagnant dimanche soir après ma journée de travail et j'enverrai les codes dans la foulée.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 10/17/2025 at 03:55 PM by link49
    comments (10)
    thelastone posted the 10/17/2025 at 03:57 PM
    Je participe je l'offre a ma nièce si je gagne lol
    pharrell posted the 10/17/2025 at 04:00 PM
    Ca reste correcte comme moyenne. Dans la lignée des précédents.
    kev5927 posted the 10/17/2025 at 04:02 PM
    Allez je tente ma chance
    ouroboros4 posted the 10/17/2025 at 04:04 PM
    Legend Arceus avait eu 4 point de plus
    micheljackson posted the 10/17/2025 at 04:22 PM
    Je participe, pour jouer au frisbee avec la boite
    amario posted the 10/17/2025 at 04:25 PM
    On joue comment ?
    narustorm posted the 10/17/2025 at 04:27 PM
    J'adore le jeu perso ( switch 2 )
    Metacritic sa vaux quelque chose ? Parceque entre les 0/20 et les 20/20
    drybowser posted the 10/17/2025 at 04:28 PM
    Le jeu se fait défoncer sa maman sur les réseaux sociaux un truc de ouf en même temps c'est mérité ya des vidéos qui montrent des trucs vraiment consternant
    guiguif posted the 10/17/2025 at 04:29 PM
    narustorm C'est la moyenne de la presse, pas joueurs.
    rocan posted the 10/17/2025 at 04:35 PM
    Je lis pas mal de gens sur les réseaux qui se disent agréablement surpris étonnamment, mais d'autres effectivement descendent le jeu comme pas possible.
