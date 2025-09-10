Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[Sandfall Interactive] Sur une nouvelle licence ou Clair Obscur 2?
Guillaume Broche, directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33, annonce que l'équipe a commencé à travailler sur son prochain jeu :

« Nous commençons à réfléchir et à travailler sur le prochain jeu, ce qui est très excitant, et nous avons plein d'excellentes idées.



Nous ne prévoyons pas de trop développer le studio. Nous souhaitons rester très petits et agiles, avec une vision créative forte et un jeu unique et artistique. Nous voulons conserver cela : c'est notre ADN, et c'est notre façon de travailler. »

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 10/09/2025 at 08:48 PM by link49
    comments (1)
    altendorf posted the 10/09/2025 at 08:54 PM
    Récemment, il avait dit que Clair Obscur c'était le début d'une franchise donc il y aura forcément une "suite".
