Guillaume Broche, directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33, annonce que l'équipe a commencé à travailler sur son prochain jeu :
« Nous commençons à réfléchir et à travailler sur le prochain jeu, ce qui est très excitant, et nous avons plein d'excellentes idées.
Nous ne prévoyons pas de trop développer le studio. Nous souhaitons rester très petits et agiles, avec une vision créative forte et un jeu unique et artistique. Nous voulons conserver cela : c'est notre ADN, et c'est notre façon de travailler. »
Source : https://x.com/stealth40k/
posted the 10/09/2025 at 08:48 PM by link49