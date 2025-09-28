« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Janvier nous avons eu :
Tales of Graces f Remastered / Dynasty Warriors : Origins / Phantom Brave : The Lost Hero / Citizen Sleeper 2 : Starward Vector
Et l'arrivé suprise de : Ninja Gaiden 2 Black
Février nous avons eu :
Kingdom Come : Deliverance II / Sid Meier's Civilization VII / The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II / Avowed / Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii / Monster Hunter Wilds
Mars nous avons eu :
Split Fiction / Two Point Museum / Suikoden I & II HD Remaster / Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land / Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition / Assassin's Creed Shadows / The First Berserker: Khazan
Avril nous avons eu :
South of Midnight / The Talos Principle : Reawakened / Blue Prince / Promise Mascot Agency / Mandragora : Whispers of the Witch Tree / Bionic Bay / Koira / Lunar Remastered Collection / The Hundred Line -Last Defense Academy- / Clair Obscur : Expedition 33 / Fatal Fury : City of the Wolves
Et l'arrivé suprise de : The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered
Mai nous avons eu :
Shotgun Cop Man / Drop Duchy / Capcom Fighting Collection 2 / Doom : The Dark Ages / Sea of Stars : Throes of the Watchmaker (DLC) / Monster Train 2 / The Siege and the Sandfox / Fuga : Melodies of Steel 3 / Pipistrello and the Cursed Yoyo / Elden Ring : Nightreign
Juin nous avons eu :
Mario Kart World / Fast Fusion / Yakuza 0 Director's Cut / Rune Factory : Guardians of Azuma / Lies of P : Overture / Dune : Awakening / The Alters / Lost in Random : The Eternal Die / RAIDOU Remastered : The Mystery of the Soulless Army / System Shock 2 : 25th Anniversary Remaster / Death Stranding 2 : On the Beach
Juillet nous avons eu :
Patapon 1+2 Replay / Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 / Eriksholm : The Stolen Dream / The Drifter / Donkey Kong Bananza / Luto / Hell Clock / NINJA GAIDEN : Ragebound
Aout nous avons eu :
Sword of the Sea / Herdling / Gears of War : Reloaded / Story of Seasons : Grand Bazaar / Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition / Metal Gear Solid Delta : Snake Eater / Shinobi : Art of Vengeance
Septembre nous avons eu : Hell Is Us / Hollow Knight : Silksong / Cronos: The New Dawn Borderlands 4 / Strange Antiquities Frostpunk 2 : Console Edition / Trails in the Sky 1st Chapter / Silent Hill f / Sonic Racing: CrossWorlds / Hades II / Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
BF6
et peut être outer worlds 2 pour moi, c'est amplement suffisant
Heureusement après j'ai plus rien quasiment avant longtemps.
Ca fait pâle figure aux côtés des autres jeux... ils n'ont honte de rien de mettre ça sur la SW2.
Ghost of Yotei - Un jour. Je dois encore acheter et faire Ghost of Tsushima Director's Cut, et c'est bien la seule IP Sony que je suis intéressé depuis la PS4.
SMG+SMG2 - Peut être day-one, mais j'avoue que je ne suis pas chaud de refaire une seconde fois SMG2 pour l'instant, donc l'achat n'est pas prioritaire et serait juste pour la collection.
Digimon Story Tume Stranger - J'attends un éventuel portage NS2, comme tous les jeux anime et jeux AA je préfère les avoir chez Nintendo.
Légendes Pokémon : Z-A - Day-one.
Ninja Gaiden 4 - Day-one sur XS, si et seulement si le jeu est entièrement sur disque.
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake - Un jour sur NS1.
Digimon Ps5
Mina The Hollower
Le reste pas intéressé