Octobre, un mois de folie

Date : 2 Octobre I PS5


Date : 2 Octobre I Switch



Date : 3 Octobre I PC/PS5/XSX



Date : 9 Octobre I PC/PS5/XSX/NS2


Date : 9 Octobre I PC/PS5/PS4/Switch


Date : 9 Octobre I PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch



Date : 10 Octobre I PC/PS5/PS4/XSX/Switch/NS2


Date : 10 Octobre I PC/PS5/XSX


Date : 10 Octobre I PC/PS5/PS4/PSVR2



Date : 15 Octobre I PC/PS5/XSX/Switch



Date : 16 Octobre I PSVR2


Date : 16 Octobre I Switch/NS2



Date : 17 Octobre I PC/XSX



Date : 21 Octobre I PC/PS5/XSX


Date : 21 Octobre I PC/PS5/XSX


Date : 21 Octobre I PC/PS5/XSX



Date : 22 Octobre I PC/PS5



Date : 23 Octobre I PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch


Date : 23 Octobre I PC/PS5/XSX


Date : 23 Octobre I PC/PS5/XSX



Date : 29 Octobre I PC/PS5/XSX



Date : 30 Octobre I PC/PS5/XSX/Switch/NS2


Date : 30 Octobre I PC/PS5/XSX/Switch



Date : 31 Octobre I PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2


Date : 31 Octobre I PC/PS5/PS/XSX/XOne/Switch


Janvier nous avons eu :
Tales of Graces f Remastered / Dynasty Warriors : Origins / Phantom Brave : The Lost Hero / Citizen Sleeper 2 : Starward Vector
Et l'arrivé suprise de : Ninja Gaiden 2 Black

Février nous avons eu :
Kingdom Come : Deliverance II / Sid Meier's Civilization VII / The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II / Avowed / Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii / Monster Hunter Wilds

Mars nous avons eu :
Split Fiction / Two Point Museum / Suikoden I & II HD Remaster / Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land / Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition / Assassin's Creed Shadows / The First Berserker: Khazan

Avril nous avons eu :
South of Midnight / The Talos Principle : Reawakened / Blue Prince / Promise Mascot Agency / Mandragora : Whispers of the Witch Tree / Bionic Bay / Koira / Lunar Remastered Collection / The Hundred Line -Last Defense Academy- / Clair Obscur : Expedition 33 / Fatal Fury : City of the Wolves
Et l'arrivé suprise de : The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Mai nous avons eu :
Shotgun Cop Man / Drop Duchy / Capcom Fighting Collection 2 / Doom : The Dark Ages / Sea of Stars : Throes of the Watchmaker (DLC) / Monster Train 2 / The Siege and the Sandfox / Fuga : Melodies of Steel 3 / Pipistrello and the Cursed Yoyo / Elden Ring : Nightreign

Juin nous avons eu :
Mario Kart World / Fast Fusion / Yakuza 0 Director's Cut / Rune Factory : Guardians of Azuma / Lies of P : Overture / Dune : Awakening / The Alters / Lost in Random : The Eternal Die / RAIDOU Remastered : The Mystery of the Soulless Army / System Shock 2 : 25th Anniversary Remaster / Death Stranding 2 : On the Beach

Juillet nous avons eu :
Patapon 1+2 Replay / Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 / Eriksholm : The Stolen Dream / The Drifter / Donkey Kong Bananza / Luto / Hell Clock / NINJA GAIDEN : Ragebound

Aout nous avons eu :
Sword of the Sea / Herdling / Gears of War : Reloaded / Story of Seasons : Grand Bazaar / Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition / Metal Gear Solid Delta : Snake Eater / Shinobi : Art of Vengeance

Septembre nous avons eu : Hell Is Us / Hollow Knight : Silksong / Cronos: The New Dawn Borderlands 4 / Strange Antiquities Frostpunk 2 : Console Edition / Trails in the Sky 1st Chapter / Silent Hill f / Sonic Racing: CrossWorlds / Hades II / Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
    posted the 09/28/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (16)
    kujotaro posted the 09/28/2025 at 01:07 PM
    Pouah la tonne de jeux... Abusé. Pour moi de sûr et certain. Yotei, Gaiden 4 et Nightmares 3. Que j'aimerai By Sweet Carole, Absolum, Terminator, Digimon, Battlefield, Paintkiller...ahhhhhhhh Y'EN A TROP !!!!!
    kujotaro posted the 09/28/2025 at 01:11 PM
    Et Mina aussi bordel.... Aahhhhhhhhhh
    romgamer6859 posted the 09/28/2025 at 01:25 PM
    Yotei
    BF6
    et peut être outer worlds 2 pour moi, c'est amplement suffisant
    mooplol posted the 09/28/2025 at 01:33 PM
    Que mario galaxy pour moi, et je compte faire les 2 alan wake et leurs dlc
    yukilin posted the 09/28/2025 at 01:35 PM
    Le plus gros mois de l'année pour moi
    Heureusement après j'ai plus rien quasiment avant longtemps.
    thelastone posted the 09/28/2025 at 01:36 PM
    Battlefield pour moi le reste attendra
    solarr posted the 09/28/2025 at 01:40 PM
    Super Mario Galaxy, ça se trouve entre 2 et 5 euros en occasion.
    Ca fait pâle figure aux côtés des autres jeux... ils n'ont honte de rien de mettre ça sur la SW2.
    masharu posted the 09/28/2025 at 01:41 PM
    Les jeux qui m'intéressent :

    Ghost of Yotei - Un jour. Je dois encore acheter et faire Ghost of Tsushima Director's Cut, et c'est bien la seule IP Sony que je suis intéressé depuis la PS4.

    SMG+SMG2 - Peut être day-one, mais j'avoue que je ne suis pas chaud de refaire une seconde fois SMG2 pour l'instant, donc l'achat n'est pas prioritaire et serait juste pour la collection.

    Digimon Story Tume Stranger - J'attends un éventuel portage NS2, comme tous les jeux anime et jeux AA je préfère les avoir chez Nintendo.

    Légendes Pokémon : Z-A - Day-one.

    Ninja Gaiden 4 - Day-one sur XS, si et seulement si le jeu est entièrement sur disque.

    DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake - Un jour sur NS1.
    kujotaro posted the 09/28/2025 at 01:50 PM
    Putain j'ai oublié Dragon Quest 1 et 2hd2d que j'ai déjà préco en plus
    nicolasgourry posted the 09/28/2025 at 01:54 PM
    yukilin kujotaro quand vous allez demander à votre banquier de quoi acheter des jeux en Octobre
    https://www.youtube.com/watch?v=-tWPtZn7ULg
    kujotaro posted the 09/28/2025 at 01:56 PM
    nicolasgourry culte
    tripy73 posted the 09/28/2025 at 02:04 PM
    Mois très chargé en effet, perso ce sera Little Nightmares 3 et Keeper, à voir aussi pour le Terminator qui a l'air vraiment cool.
    pcsw2 posted the 09/28/2025 at 02:05 PM
    Pour ma part ce serait bf6 et jurassic world 3 sur pc et Mario galaxy sur ns2.
    jeanouillz posted the 09/28/2025 at 02:19 PM
    Yooka Re-play car sur vraie cartouche NS2
    Digimon Ps5
    Mina The Hollower

    Le reste pas intéressé
    shadowmarshal posted the 09/28/2025 at 02:29 PM
    Vous arrivez à voir les vidéos sur iPhone ?
    natedrake posted the 09/28/2025 at 02:32 PM
    Galaxy 1+2 et Little Nightmares III, le tout sur Switch 2.
