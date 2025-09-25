SUMIMASEN TURBO déménage ! Grâce à nos amis communs, c'est depuis OSAKA, dans un studio à l'abri des regards, que l'équipe s'est réunie pour tourner une nouvelle émission classique et lancer de la plus belle des manières ce TOKYO GAME SHOW édition 2025. Et vu le sommaire ultra chargé, depuis METAL GEAR SOLID DELTA SNAKE EATER jusqu'à SILENT HILL F, en passant par nos premières heures sur TRAILS IN THE SKY 1ST CHAPTER, il y avait déjà de quoi s'ambiancer. Ajoutez à cela SUPER ROBOT TAISEN Y, coup de coeur de GREG et KAMUI, et vous obtenez déjà un sommaire surpuissant !
posted the 09/25/2025 at 07:36 PM by guiguif
depuis quelques émissions j'ai l'impression qu'il sort de chimio à chaque fois