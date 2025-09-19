accueil
profile
name :
Jeux Vidéo
6606 articles
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
articles :
6606
visites since opening :
11752620
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
Kyouran Makaism (A-RPG) annoncé par Nippon Ichi Software
Nippon Ichi annonce Kyouran Makaism, un A-RPG a mi-chemin avec un Muso dans l'univers de Disgaea qui... chacun se fera son avis.
tags :
1
Like
Who likes this ?
burningcrimson
posted the 09/19/2025 at 12:12 PM by
guiguif
comments (
15
)
liberty
posted
the 09/19/2025 at 12:29 PM
Cool, c'est con que ça à l'air de tourner sur PS3... Les Japonais qui se cachent toujours derrière le développement sur une ancienne console pour justifier le manque de moyen et de savoir faire... Ils faisaient déjà le coût avec la VITA pour justifier le manque de qualité graphique, technique.... Encore une nouvelle génération où les Japonais seront moyen nul ... Pas étonnant que les Chinois vont les manger dans l'industrie des JV
hypermario
posted
the 09/19/2025 at 01:03 PM
liberty
Ah oui parce que les graphisme c'est le plus important...
zekk
posted
the 09/19/2025 at 01:05 PM
hypermario
ce n'est pas son propos, mais les graphismes + le vide en terme de level design ça donne pas envie
geneon
posted
the 09/19/2025 at 01:23 PM
Le VDD à tout résumer
akinen
posted
the 09/19/2025 at 01:25 PM
zekk
Ys 8 c’est the Witcher 4 à coté
jacquescechirac
posted
the 09/19/2025 at 01:37 PM
pourquoi pas... dommage que ça ait le budget de la feuille de papier que jfile à mon neveu pour dessiner
zekk
posted
the 09/19/2025 at 01:43 PM
akinen
hypermario
posted
the 09/19/2025 at 01:52 PM
zekk
C'est tout a fait son propos, dire que c'est dommage qu'ils n'aient pas passé plus de temps sur les graphismes.. comme si c'etait le plus important.
zekk
posted
the 09/19/2025 at 02:01 PM
hypermario
de nouveau, il n'a pas dit que c'était le plus important... Mais où sinon tu en penses quoi ?
baalmung
posted
the 09/19/2025 at 02:22 PM
La tech qui ne progresse pas dans leurs prod prouvent deux choses, les séniore ne suivent aucune formation pour se mettre à jour, on ne laisse pas les jeunes proposer de nouveau outils. Donc on retrouve les mêmes moteurs et le même rendu depuis des années, Unity et UE permette de faire énormément de chose si on se donne la peine et ça ne coute pas plus cher mais par contre ça demande de la compétence. Falcom et le meilleur exemple, ils évoluent à vu d'oeil de prod en prod, même si c'est pas encore parfait, le remake du premier trail est vraiment très sympa visuellement et convaincant sur quelques aspects et tout ça parce qu'ils ont laissé les juniors apporter leurs savoir faire sur les sujets tech
shambala93
posted
the 09/19/2025 at 02:51 PM
hypermario
Non, comme d’habitude, tu n’as rien compris aux propos de
liberty
et de
zekk
.
M’enfin, ce n’est guère étonnant !
volran
posted
the 09/19/2025 at 03:18 PM
Merci de dire les termes
Shambala93
, il y a vraiment des personnes qui font exprès de détourner des commentaires à leur faveur.
Encore un unième jeu d'une licence moyennement connue (Disgaea) qui te sort un spin off typique d'un jeu PS3/PS Vita. Level Design techniquement dépassé et même si les graphisme ça fait pas tout, ça ne donne clairement pas envie.
losz
posted
the 09/19/2025 at 03:30 PM
Cette bouse...même la qualité du son est à chier sur le trailer, ils ont fait fort
hypermario
posted
the 09/19/2025 at 03:49 PM
shambala93
"
comme si c'etait le plus important
."
Tu sais lire ? tu comprends quoi toi ? Deumeuré
hypermario
posted
the 09/19/2025 at 03:50 PM
zekk
"Mais où sinon tu en penses quoi ?"
Bah comme vous, c'est du niveau PS3, mais que ca fait pas tout. HollowNight est du niveau PS3 aussi voir PS2.
