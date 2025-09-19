Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Resident Evil Requiem
1
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18519
visites since opening : 31026406
link49 > blog
[Rumeur] Resident Evil Requiem : Un personnage connu bientôt dévoilé
Capcom commet rarement des erreurs et s'assure toujours de l'adhésion de sa communauté lorsqu'il présente de nouvelles fonctionnalités. Resident Evil Requiem n'a pas fait exception, et ce que nous avons vu jusqu'à présent semble incroyablement prometteur.

Mais aujourd'hui, l'un des insiders Capcom les plus en vue sur Internet, Dusk Golem (via Resetera), annonce que le jeu est sur le point d'être encore meilleur. Il affirme détenir des informations fiables selon lesquelles Leon S. Kennedy, le personnage préféré des fans, apparaîtra dans le jeu, et qu'il s'agira d'une version plus « robuste » du personnage que ce que nous avons vu jusqu'à présent ; une annonce sera faite la semaine prochaine.



Cela a propulsé Leon sur les réseaux sociaux, et à en juger par les commentaires, c'est quelque chose que les gens attendaient avec impatience. La semaine prochaine marque le Tokyo Game Show et un événement Xbox, et plusieurs sources affirment que Sony diffusera également un stream. Les occasions de présenter M. S. Kennedy ne manqueront donc pas.

Source : https://www.gamereactor.eu/rumor-beloved-resident-evil-character-will-appear-in-requiem-1604263/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    marchand2sable
    posted the 09/19/2025 at 05:48 AM by link49
    comments (9)
    krusty79 posted the 09/19/2025 at 06:03 AM
    Quelle surprise...
    yukilin posted the 09/19/2025 at 06:21 AM
    Plus "robuste" ?
    J'espère qu'il n'ont pas fait de Léon un chris n°2
    noishe posted the 09/19/2025 at 08:12 AM
    Y'a une image supposée de Leon qui circule, mais je sais pas du tout si c'est crédible ou pas.
    akinen posted the 09/19/2025 at 08:49 AM
    Faudrait laisser Leon et Chris se reposer. Y'en a d'autres des perso
    midomashakil posted the 09/19/2025 at 09:29 AM
    billy?
    link49 posted the 09/19/2025 at 09:55 AM
    noishe J'ai vu cette image également, mais dans le doute.
    marchand2sable posted the 09/19/2025 at 10:32 AM
    noishe

    WTF c'est quoi ce Léon en mode Big Boss.
    sdkios posted the 09/19/2025 at 12:35 PM
    noishe hahaha quelle horreur j espere ils vont pas oser faire ca a Leon XD
    kerochan posted the 09/19/2025 at 05:26 PM
    C'est vraiment le préféré?
    Je l'aime bien mais on le voit trop.

    Je veux Jill, Claire et Chris!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo