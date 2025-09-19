Capcom commet rarement des erreurs et s'assure toujours de l'adhésion de sa communauté lorsqu'il présente de nouvelles fonctionnalités. Resident Evil Requiem n'a pas fait exception, et ce que nous avons vu jusqu'à présent semble incroyablement prometteur.
Mais aujourd'hui, l'un des insiders Capcom les plus en vue sur Internet, Dusk Golem (via Resetera), annonce que le jeu est sur le point d'être encore meilleur. Il affirme détenir des informations fiables selon lesquelles Leon S. Kennedy, le personnage préféré des fans, apparaîtra dans le jeu, et qu'il s'agira d'une version plus « robuste » du personnage que ce que nous avons vu jusqu'à présent ; une annonce sera faite la semaine prochaine.
Cela a propulsé Leon sur les réseaux sociaux, et à en juger par les commentaires, c'est quelque chose que les gens attendaient avec impatience. La semaine prochaine marque le Tokyo Game Show et un événement Xbox, et plusieurs sources affirment que Sony diffusera également un stream. Les occasions de présenter M. S. Kennedy ne manqueront donc pas.
Source : https://www.gamereactor.eu/rumor-beloved-resident-evil-character-will-appear-in-requiem-1604263/
J'espère qu'il n'ont pas fait de Léon un chris n°2
WTF c'est quoi ce Léon en mode Big Boss.
Je l'aime bien mais on le voit trop.
Je veux Jill, Claire et Chris!