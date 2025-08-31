profile
Hollow Knight est 7 fois plus joué que toutes les sorties récentes


Hollow Knight vient de battre aujourd'hui son pic d'audience sur Steam avec un pic de joueurs connectés en profil public à 70 000, un record alors que le jeu a 8 ans.

A cotés les dernières nouveautés ont du mal à percer sur PC.
Gears of War Reloaded n'a pas atteint les 5000, tandis que Shinobi Art of Vengeance fait deux fois moins que Street of Rage 4 avec son pic a 3350, suivi de Lost Soul Aside à 3070.
Pour finir le pauvre Varlet, le nouveau Persona-like de Furyu, n'a même pas atteint les 250.

En espérant que les joueurs n'aient pas une overdose avec Silksong si ce dernier est trop proche du premier opus.
Bonne chance à Hell is Us, Cronos the New Dawn et tous les autres, ça va piquer.
    posted the 08/31/2025 at 07:08 PM by guiguif
    comments (15)
    raioh posted the 08/31/2025 at 07:31 PM
    Incroyable ce phénomène d'auto hype des joueurs
    vyse posted the 08/31/2025 at 07:33 PM
    ca va etre un raz de marré
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:21 PM
    Je l'ai dis, tous les jeux vont se casser la gueule face à Silksong.

    Et ils n'ont pas de chance car les Hollow knight c'est des jeux avec un enorme contenu

    Si ça se finissait en 5h, ça poserait pas probleme mais vraiment tout le mois de septembre est mort pour les autres jeux solo aventure.

    Pauvre Hell is Us et Cronos...
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:23 PM
    Et comme ça ne suffisait pas, Silksong sera vendu à 19,99$

    Ya aucun monde où c'est pas un ouragan qui va passer le 4 septembre lol
    jenicris posted the 08/31/2025 at 09:26 PM
    malroth le prix est en effet un énorme avantage.
    Le jeu sera sûrement excellent, et a petit prix, que vouloir se plus ? C'est tellement rare de nos jours.
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:30 PM
    jenicris oui voila, c'est pas du tout un hasard.

    Tres bon jeu (meme un "bon" jeu) + bon prix ,= succes

    Maintenant : Excellent prix + Excellent jeu = PERFECT

    Ya de tres bon jeux qui sont trop cher, les joueurs hesitent, ça se vends assez parfois mais jamais une folie.

    Et souvent ya des jeux qui bident.

    Si Clair obscure etait vendu 80€ je suis pas du tout certain qu'il aurait eu le meme succes commercial. Je suis convaincu que non. Alors qu'il etait trouvable 30€ day one. Forcément les joueurs n'hesitent meme pas juste pour essayer parfois.

    Mais 70€ ou 80€ on a pas bcp envie "d'essayer"

    Faut etre sûr lol
    jenicris posted the 08/31/2025 at 09:40 PM
    malroth Clair Obscur en effet très bon jeu et avec un prix plus que correct
    Le prix qu'on le veuille ou pas ça un impact sur l'appréciation des gens
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:48 PM
    jenicris mais c'est certain.

    surtout de nos jours. apres voila, tu peux avoir de tres bons jeux qui valent leur prix meme à 70€ et des jeux de merde meme à 20€

    mais celui à 70€ ou + il a moins le droit à l'erreur que le jeu à 20€

    ça le joueurs l'a en tête.

    tu payes un hotel 5 etoiles, tu ne t'attends pas à dormir sur le sol
    51love posted the 08/31/2025 at 09:57 PM
    malroth

    tu payes un hotel 5 etoiles, tu ne t'attends pas à dormir sur le sol




    Ça a pas l'air si évident pour tout le monde vu certains commentaires, parfois même virulant, et pourtant ça semble du bon sens pour beaucoup
    sdkios posted the 08/31/2025 at 10:35 PM
    malroth ouais faut voir, avec le public actuel, le moindre petit defaut d'un jeu peut lui couter cher. Si la bande de jugeurs du dimanche est de sortie, et que Silksong est un tout petit peu moins bien sur certains aspect, ca peut très vite pleurer sec "ouin ouin toute cette attente pour rien, niah niah niah hollow knight c'etait mieux"
    Meme si je pense que y a peu de chance que Silksong se plante haha !
    soulfull posted the 08/31/2025 at 11:50 PM
    Silksong a un lourd défi à relever.Perso s'il ressemble trop au premier, je lui cracherai dessus. je préfère une nouvelle Ip à une suite paresseuse.

    Ori 2 avait réussi à faire mieux que le premier et c'est ce que je lui souhaite.

    Sinon côté Sony sur Ps5, Spiderman 2, Horizon FW,God Of war R n'ont pas pris de grands risques.Death stranding 2 et Ghost of Yotei ne semblent pas non plus apporter une touche next gen .
    5120x2880 posted the 09/01/2025 at 12:11 AM
    C'est la troisième fois qu'ils ressortent Gears of War 1 je crois, les joueurs vont pas le racheter à chaque fois, encore moins à 40 balles, et si Hollow Knight a 8 ans, Gow en a 20
    forte posted the 09/01/2025 at 06:44 AM
    raioh Complètement magique. Mais COMBIEN vont le finir ? Ce jeu demande beaucoup d'exigence et de temps. C'est comme pour DS2 : pléthore ont commencé le 1 avant... et ont vite laissé tomber.

    malroth Non non, 90% des gens vont laisser tomber quand ils vont se rendre compte de la difficulté, et vont retourner vers ces jeux un peu plus "casu"
    apejy posted the 09/01/2025 at 09:04 AM
    Commencé la semaine dernière pour me préparer au 2, je l’ai fumé tellement j’ai accroché.

    Terminé à 112%, arrivé au panthéon 5, mort à l’étage 49. Va falloir que je m’entraîne sur Grimm Cauchemar et Vaisseau Pur.
    sonilka posted the 09/01/2025 at 09:41 AM
    raioh je me suis fait la meme remarque. On dirait des petits dans un magasin de jouet.
