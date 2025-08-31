Hollow Knight vient de battre aujourd'hui son pic d'audience sur Steam avec un pic de joueurs connectés en profil public à 70 000, un record alors que le jeu a 8 ans.A cotés les dernières nouveautés ont du mal à percer sur PC.Gears of War Reloaded n'a pas atteint les 5000, tandis que Shinobi Art of Vengeance fait deux fois moins que Street of Rage 4 avec son pic a 3350, suivi de Lost Soul Aside à 3070.Pour finir le pauvre Varlet, le nouveau Persona-like de Furyu, n'a même pas atteint les 250.En espérant que les joueurs n'aient pas une overdose avec Silksong si ce dernier est trop proche du premier opus.Bonne chance à Hell is Us, Cronos the New Dawn et tous les autres, ça va piquer.