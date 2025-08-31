Hollow Knight vient de battre aujourd'hui son pic d'audience sur Steam avec un pic de joueurs connectés en profil public à 70 000, un record alors que le jeu a 8 ans.
A cotés les dernières nouveautés ont du mal à percer sur PC.
Gears of War Reloaded n'a pas atteint les 5000, tandis que Shinobi Art of Vengeance fait deux fois moins que Street of Rage 4 avec son pic a 3350, suivi de Lost Soul Aside à 3070.
Pour finir le pauvre Varlet, le nouveau Persona-like de Furyu, n'a même pas atteint les 250.
En espérant que les joueurs n'aient pas une overdose avec Silksong si ce dernier est trop proche du premier opus.
Bonne chance à Hell is Us, Cronos the New Dawn et tous les autres, ça va piquer.
Et ils n'ont pas de chance car les Hollow knight c'est des jeux avec un enorme contenu
Si ça se finissait en 5h, ça poserait pas probleme mais vraiment tout le mois de septembre est mort pour les autres jeux solo aventure.
Pauvre Hell is Us et Cronos...
Ya aucun monde où c'est pas un ouragan qui va passer le 4 septembre lol
Le jeu sera sûrement excellent, et a petit prix, que vouloir se plus ? C'est tellement rare de nos jours.
Tres bon jeu (meme un "bon" jeu) + bon prix ,= succes
Maintenant : Excellent prix + Excellent jeu = PERFECT
Ya de tres bon jeux qui sont trop cher, les joueurs hesitent, ça se vends assez parfois mais jamais une folie.
Et souvent ya des jeux qui bident.
Si Clair obscure etait vendu 80€ je suis pas du tout certain qu'il aurait eu le meme succes commercial. Je suis convaincu que non. Alors qu'il etait trouvable 30€ day one. Forcément les joueurs n'hesitent meme pas juste pour essayer parfois.
Mais 70€ ou 80€ on a pas bcp envie "d'essayer"
Faut etre sûr lol
Le prix qu'on le veuille ou pas ça un impact sur l'appréciation des gens
surtout de nos jours. apres voila, tu peux avoir de tres bons jeux qui valent leur prix meme à 70€ et des jeux de merde meme à 20€
mais celui à 70€ ou + il a moins le droit à l'erreur que le jeu à 20€
ça le joueurs l'a en tête.
tu payes un hotel 5 etoiles, tu ne t'attends pas à dormir sur le sol
Ça a pas l'air si évident pour tout le monde vu certains commentaires, parfois même virulant, et pourtant ça semble du bon sens pour beaucoup
Meme si je pense que y a peu de chance que Silksong se plante haha !
Ori 2 avait réussi à faire mieux que le premier et c'est ce que je lui souhaite.
Sinon côté Sony sur Ps5, Spiderman 2, Horizon FW,God Of war R n'ont pas pris de grands risques.Death stranding 2 et Ghost of Yotei ne semblent pas non plus apporter une touche next gen .
malroth Non non, 90% des gens vont laisser tomber quand ils vont se rendre compte de la difficulté, et vont retourner vers ces jeux un peu plus "casu"
Terminé à 112%, arrivé au panthéon 5, mort à l’étage 49. Va falloir que je m’entraîne sur Grimm Cauchemar et Vaisseau Pur.