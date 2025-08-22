accueil
profile
articles :
8
visites since opening :
23883
manon75
> blog
Pas de test et pas encore de prix pour Silksong
On vient d'apprendre que les dev ne vont pas envoyer de clé aux testeurs, et que le prix n'est pas encore fixé, curieux.
Le premier était proposé à 15€ à l'époque vous tablez sur quel prix ?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/22/2025 at 09:36 PM by
manon75
comments (
40
)
wazaaabi
posted
the 08/22/2025 at 09:43 PM
On sait qu il sera excellent pas besoin de test .
Je dirais 40€
noishe
posted
the 08/22/2025 at 09:44 PM
Le raisonnement est qu'ils ne veulent pas que les testeurs aient accès au jeu avant les fans de la première heure qui avaient soutenu le Kickstarter du premier jeu (qui vont tous recevoir une clé pour Silksong sans frais).
Perso je mise sur 25/30€. Mais même à 40€ je l'achèterai sans soucis.
mrpopulus
posted
the 08/22/2025 at 09:48 PM
Même 40 balles je le prends
akinen
posted
the 08/22/2025 at 09:52 PM
Ils ont atteint le statut divin de rockstar. Y’a que cdprojekt qui avait réussis cette exploit avant de le gâcher avec cyberpunk.
Ils peuvent se permettre de faire passer les fans avant les testeurs.
Je ne comptais pas le prendre mais pour leur culot et le abnégation, je l’achèterai day one sans me faire spoiler par aucun test ni avis que ce soit.
Chapeau les mecs
parrain59
posted
the 08/22/2025 at 09:59 PM
Le premier à 15 balles, j'avais l'impression de voler les developpeurs tellement le contenu était énorme, même à 60 balles je prend
kalas28
posted
the 08/22/2025 at 09:59 PM
à 40 balles en démat ça achète...
mon dieu les pigeons. sérieux le 1er était à 15 balles donc s'ils est de qualité équivalente 20e c'est bien suffisant. 40e c'est en physique dans une belle édition mais rien d'autre
on comprends encore les 60e de SE
mercure7
posted
the 08/22/2025 at 10:09 PM
Oh y a pas à s'en faire, il coûtera bien moins cher qu'une part de gâteau au chocolat un 2 avril, ça leur fera les pieds
mrpopulus
posted
the 08/22/2025 at 10:37 PM
kalas28
c'est plutôt toi le gros rat même pas foutu de dépenser plus de 20 balles pour un jeu d'autant plus exceptionnel. J'avais l'impression de voler les devs sur le premier HK à seulement 15 balles vu la quantité phénoménal de contenu.
Avant de traiter les autres de pigeons regarde toi dans une glace gros rat d'égouts
lafibre
posted
the 08/22/2025 at 10:41 PM
Je pense qu'il sera à 30€.
skk
posted
the 08/22/2025 at 10:54 PM
kalas28
hahaha
losz
posted
the 08/22/2025 at 11:56 PM
mrpopulus
Il a raison 40 euros pour du demat sur un jeu indé ce serait de l'abus...30 gros max, surtout qu'il est dans le gamepass, dommage qu'il soit pas dans l'extra.
manon75
posted
the 08/23/2025 at 12:06 AM
Je vois 20€ perso
ravyxxs
posted
the 08/23/2025 at 12:12 AM
Ils savent que vous allez craquer, ils vont CLAIREMENT pas mettre le jeu à 20 balles faut pas rêver
25 minimum.
jacquescechirac
posted
the 08/23/2025 at 01:35 AM
parrain59
Tellement mon gas
churos45
posted
the 08/23/2025 at 02:17 AM
Ils auraient bien raison de vouloir le vendre plus cher
linkart
posted
the 08/23/2025 at 02:55 AM
20 ou 25 euros je suppose.
shinz0
posted
the 08/23/2025 at 04:59 AM
GamePass
mrvince
posted
the 08/23/2025 at 05:21 AM
30 e max je pense. Même si comme d'autres je serais ok pour mettre plus mais ça m'étonnerait.
thelastone
posted
the 08/23/2025 at 06:25 AM
Aller un petit 30 balles, si c'est plus j'attend la version physique
yukilin
posted
the 08/23/2025 at 07:22 AM
Ca sera max 29.99€
Et si le jeu a plus de contenu que le premier ça sera un prix correct.
De nos jours, on veut tout gratuit quasiment
fiveagainstone
posted
the 08/23/2025 at 07:35 AM
30 balles, ce serait déjà le double de prix du premier. Donc ça ira largement.
shinz0
posted
the 08/23/2025 at 07:42 AM
40€ max avec du contenus supplémentaires gratuits ça les vaudra
sonilka
posted
the 08/23/2025 at 07:51 AM
Le prix des jeux indés à grandement augmenté depuis la sortie du premier. Parfois de manière abusive, au hasard les 50 pixelart x rogue-like x metroidvania qui sortent tous les ans et sont à 25€. Pour celui ci, le voir proposé à 30€ ne me choquerait pas. L'équipe a travaillé longtemps sur le jeu et vu le contenu qu'il proposera ca serait toujours un rapport qualité/prix excellent.
keiku
posted
the 08/23/2025 at 08:39 AM
perso le premier faisait mieux que tous les jeux a plus de 60 euro (voir plus) qu'on a pu avoir..., par contre ma limite max reste 50 euros peu importe les jeux...
pimoody
posted
the 08/23/2025 at 09:02 AM
29.90e peut être. Après ils sont certains d’en vendre un paquet partout, en boite ca sera surement bien plus cher.
noishe
posted
the 08/23/2025 at 09:09 AM
kalas28
C'est pas question d'être un pigeon, c'est question de reconnaitre la qualité d'un jeu et de la proposition d'un développeur. Hollow Knight valait bien plus que ses 15€, surtout pour le temps de jeu qu'il proposait. Pour faire l'entièreté du contenu principal et annexe, on se rapprochait de la centaine d'heures.
Je sais pas pour toi mais sachant que Silksong sera visiblement encore plus complet que l'original, 40€ pour possiblement 100 heures de jeu c'est pas spécialement cher payé.
Y'en a qui vont mettre 80€ sur des jeux solo de 15 heures, et si ces 15 heures proposent suffisamment de divertissement pour la personne, pourquoi les juger ?
jacquescechirac
posted
the 08/23/2025 at 10:02 AM
noishe
une centaine d'heures pour un metroidvania, ce serait le pire défaut qu'on puisse imaginer.
C'est clairement pas un genre qui gagne à être long, aussi intéressant puisse t-il être.
Et non , jamais de la vie hollow knight fait 100h, à part à refaire le jeu plusieurs fois, ou à te cogner les dents éternellement sur certains boss.
noishe
posted
the 08/23/2025 at 10:14 AM
jacquescechirac
Je parle de l'intégralité du contenu. La moyenne sur le jeu est de 30 à 60 heures en fonction de si tu fais la majorité du contenu annexe ou non.
Mais si tu souhaites faire tout ce que le jeu a à t'offrir, tu dépasses largement les 100 heures. Entre les panthéons, le mode steel soul... Le jeu offre un énorme challenge. Je sais de quoi je parle, j'ai retourné le jeu.
kevisiano
posted
the 08/23/2025 at 10:35 AM
Avec l'inflation etc vous pensez qu'il sera à 20€ ? Je nous le souhaite mais j'y crois pas
mrpopulus
posted
the 08/23/2025 at 10:51 AM
losz
Que ce soit de l'indé ne change rien vu le boulot qu'il ya eu dessus.
lefab88
posted
the 08/23/2025 at 11:00 AM
Il y a bien des gens prêts à payer 90 balles pour un jeu… pourquoi celui-ci ferait-il exception, surtout qu’il a l’air exceptionnel ?
iglooo
posted
the 08/23/2025 at 11:07 AM
30 balles
malroth
posted
the 08/23/2025 at 11:11 AM
parrain59
j'avais eu la meme impression sur le 1er, l'impression de les avoir voler. je l'avais acheter en demat sur switch 1 moins de 15€ mais je voulais les récompenser et je l'avais racheter en version boite neuf
pour le 2, je l'acheterai peu importe le prix (on sais que ça ne sera pas 60€ ou 80€) donc day one pour moi meme à 40€
sickjackz
posted
the 08/23/2025 at 12:01 PM
Je pense que 30e serait le bon prix. Vu le temps que j'ai passé sur le premier, je leur donne day1 de bon cœur.
J’espère juste que le jeu ne sera pas buggé... Les bugs de collision ou de sauvegarde sur ce genre de jeu c'est bien chiant...
jacquescechirac
posted
the 08/23/2025 at 12:39 PM
noishe
arf, mea culpa, je ne connaissais pas les autres modes de jeu
wickette
posted
the 08/23/2025 at 12:41 PM
Je penche sur 30-40€
keiku
oui clairement a 15€ c’etait peu vu la générosité du jeu mais > 50€ ce serait trop quand meme
noishe
posted
the 08/23/2025 at 01:49 PM
jacquescechirac
Aucun soucis
Beaucoup de ces heures sont du die & retry, je te l'accorde ! Et je te rejoins sur le fait que si n'importe quel metroidvania atteignait les 100 heures de jeu juste pour l'histoire, ça serait très vite compliqué
deathegg
posted
the 08/23/2025 at 04:43 PM
Selon une rumeur Humble Bundle il serait à 25€
lautrek
posted
the 08/23/2025 at 07:49 PM
Pas de version physique à l'horizon ?
keiku
posted
the 08/23/2025 at 08:29 PM
wickette
je veux dire par la que quelque soit le jeu je ne dépense jamais 50 euro, mais vu la générosité et la qualité du précédent titre, je suis près a mettre plus que la majorité des AAA par exemple... pour mettre en comparaison par exemple je suis près a mettre bien plus dans silk song que dans ghost of yotei... surtout que c'est le second jeu de l'année a pour moi avoir le droit d'être représenté au Goty (avec clair obscur) , bon il n'est pas encore sortit mais vu le premier et le temps qu'ils ont mit pour le sortir le second , j'ai toute confiance
