Kidbash est un rogue-like inspiré par Kirby 64 et Megaman (et Gunstar Heroes) pour l'heure prévue sur PC et Xbox avec pour plus tard l'envie de le porter partout.Les joueurs y incarnent un petit héros amnésique nommé Kidbash, qui part à la recherche de ses souvenirs à travers le monde d'O.D.D., un lieu mystérieux.En plus de l'aventure à défilement latéral, le titre final proposera également une mécanique de construction de village inspiré du jeu Digimon Digimon World sur PS1.