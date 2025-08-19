profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6578
visites since opening : 11632734
guiguif > blog
all
Kidbash: Kirby 64 X Megaman à venir sur PC et Xbox
Kidbash est un rogue-like inspiré par Kirby 64 et Megaman (et Gunstar Heroes) pour l'heure prévue sur PC et Xbox avec pour plus tard l'envie de le porter partout.

Les joueurs y incarnent un petit héros amnésique nommé Kidbash, qui part à la recherche de ses souvenirs à travers le monde d'O.D.D., un lieu mystérieux.

En plus de l'aventure à défilement latéral, le titre final proposera également une mécanique de construction de village inspiré du jeu Digimon Digimon World sur PS1.











https://www.timeextension.com/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    junaldinho
    posted the 08/19/2025 at 10:08 AM by guiguif
    comments (2)
    shanks posted the 08/19/2025 at 10:10 AM
    Plutôt joli.
    Un peu lent en apparence mais je garde un oeil dessus.
    lazer posted the 08/19/2025 at 10:21 AM
    au moins ça restera bien mieux que cette daube chaude et puante qu'etait Mighty no9
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo