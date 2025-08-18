Pour le moment, tout concorde : un Nintendo Direct axé sur les tiers, puis axé sur les indies, et enfin un sur Kirby Air Riders annoncé aujourd'hui.
Prochaine étape, un basé sur les 40 ans de Mario, avec normalement une nouvelle collection, voire plus.
On sera fixé dans moins de 2 semaines.
posted the 08/18/2025 at 05:56 PM by link49
Faites vos paris !
Même pas de date pour metroid prime 4....alors qu'ils avaient par erreur lis des affiches dqns le métro londonien......
C'est mieux que 0 minutes chez d'autres qui prennent le marketing pour acquis .
Le ND que vous souhaitez sera là avant la fin de l'année fiscale.
Je ne vois pas l'intérêt alors que l'agenda est déjà presque plein en dehors des tiers mit plus en avant en espérant une ou deux exclu pour faire saliver et patienter jusqu'au révélation de nouveaux jeux pour la seconde année de la switch 2.
Ce n'est pas que ma pensée.
1 - ce live dédié ne vient pas annuler d'autres direct généraux, surtout que les rumeurs, vrais jusque là, pointent vers un direct en septembre
2 - contrairement aux 0 minutes, ici tu peux ne rien regarder, voir un résumé, ou tout voir ^^...
Bref
Et 45 minute sur kirby air rides.....c'est étrange ceci dit....
Mais a l'heure actuel, quitte a relancer des licences du placard, il y a sans doute beaucoup plus intéressant a proposer.
Mais je peut me tromper et que ce kirby cache bien sont jeux. Peur être qu'on pourra passer a travers les décors, avec des phase a pied.....mais la je pense pas que c'est prévu....
Puis bon kirby et moi ça fait 2.