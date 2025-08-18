Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Spéculation] Prochain Nintendo Direct axé sur Mario début septembre?
Pour le moment, tout concorde : un Nintendo Direct axé sur les tiers, puis axé sur les indies, et enfin un sur Kirby Air Riders annoncé aujourd'hui.



Prochaine étape, un basé sur les 40 ans de Mario, avec normalement une nouvelle collection, voire plus.



On sera fixé dans moins de 2 semaines.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 08/18/2025 at 05:56 PM by link49
    comments (8)
    uram posted the 08/18/2025 at 05:58 PM
    1h30 sur le même jeu. Qui dit mieux ?

    Faites vos paris !
    link49 posted the 08/18/2025 at 06:00 PM
    uram Je pense qu'ils parleront aussi du prochain film aussi.
    cyr posted the 08/18/2025 at 06:05 PM
    Soit le vrai Nintendo direct va être dingue qu'ils diffusent tous ce qui est secondaire, soit ils aiment nous faire languir.....pour l'annoncer quand tous le monde sera passer a autre chose....
    Même pas de date pour metroid prime 4....alors qu'ils avaient par erreur lis des affiches dqns le métro londonien......
    wickette posted the 08/18/2025 at 06:15 PM
    uram
    C'est mieux que 0 minutes chez d'autres qui prennent le marketing pour acquis .
    cyr posted the 08/18/2025 at 07:02 PM
    wickette il y a un juste milieu entre 0 minute et 45 minute pour un titre comme kirby air rides...
    kidicarus posted the 08/18/2025 at 07:07 PM
    cyr je ne pense pas que Nintendo fera un ND avec beaucoup de contenu sur ses jeux en dehors de ceux déjà annoncés, peut être une surprise comme Splatoon raiders.

    Le ND que vous souhaitez sera là avant la fin de l'année fiscale.
    Je ne vois pas l'intérêt alors que l'agenda est déjà presque plein en dehors des tiers mit plus en avant en espérant une ou deux exclu pour faire saliver et patienter jusqu'au révélation de nouveaux jeux pour la seconde année de la switch 2.

    Ce n'est pas que ma pensée.
    wickette posted the 08/18/2025 at 08:04 PM
    cyr
    1 - ce live dédié ne vient pas annuler d'autres direct généraux, surtout que les rumeurs, vrais jusque là, pointent vers un direct en septembre

    2 - contrairement aux 0 minutes, ici tu peux ne rien regarder, voir un résumé, ou tout voir ^^...

    Bref
    cyr posted the 08/18/2025 at 08:13 PM
    wickette je sais. Mais tous le monde attends le direct. The direct. Qui va nous montrer sur quoi Nintendo bosse depuis tous ce temps en dehors des portages wii u....

    Et 45 minute sur kirby air rides.....c'est étrange ceci dit....


    Mais a l'heure actuel, quitte a relancer des licences du placard, il y a sans doute beaucoup plus intéressant a proposer.

    Mais je peut me tromper et que ce kirby cache bien sont jeux. Peur être qu'on pourra passer a travers les décors, avec des phase a pied.....mais la je pense pas que c'est prévu....
    Puis bon kirby et moi ça fait 2.
