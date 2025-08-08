Bien que la Switch 2 n'en soit qu'à ses débuts, certaines entreprises ont déjà affiché un soutien assez fort. Take-Two Interactive fait sans aucun doute partie des supporters de la plateforme, et il semble qu'ils en préparent encore d'autres.
Take-Two Interactive a déjà sorti une belle collection de jeux sur Switch 2. Les fans peuvent déjà se procurer WWE 2K25 et Sid Meier’s Civilization VII, et nous savons que NBA 2K26 et Borderlands 4 sont en préparation. Lors d'une interview avec The Game Business, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a clairement indiqué que l'entreprise continuerait à proposer des titres sur la Switch 2, et il semble que la société soit satisfaite de la progression des choses jusqu'à présent.
"Nous sommes plutôt satisfaits de la Switch 2. Nous sortons plusieurs titres pour la Switch 2. Nous sommes engagés envers la plateforme, et jusqu'ici tout va bien."
Ceci dit, la news: "les éditeurs-tiers ne sont pas satisfaits des ventes de leurs jeux sur switch 2" à déjà quelques semaines, les choses ont pu un peu évoluer.
S'ils se mettent à porter leurs jeux sur s2, je n'ai pas trop de doute sur la qualité de ces portages.
M'est avis qu'on aura des nouvelles de red dead redemption 2 et plus tard un portage de gta V.
pcsw2 et encore, on est pas dimanche et c'est le mois d'août!!!