Borderlands 4
0
name : Borderlands 4
platform : Switch 2
editor : Take Two Interactive
developer : Gearbox Software
genre : FPS
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
link49
472
link49
link49 > blog
[Switch 2] Take 2 travaillent sur un certain nombre de titres 
Bien que la Switch 2 n'en soit qu'à ses débuts, certaines entreprises ont déjà affiché un soutien assez fort. Take-Two Interactive fait sans aucun doute partie des supporters de la plateforme, et il semble qu'ils en préparent encore d'autres.



Take-Two Interactive a déjà sorti une belle collection de jeux sur Switch 2. Les fans peuvent déjà se procurer WWE 2K25 et Sid Meier’s Civilization VII, et nous savons que NBA 2K26 et Borderlands 4 sont en préparation. Lors d'une interview avec The Game Business, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a clairement indiqué que l'entreprise continuerait à proposer des titres sur la Switch 2, et il semble que la société soit satisfaite de la progression des choses jusqu'à présent.



"Nous sommes plutôt satisfaits de la Switch 2. Nous sortons plusieurs titres pour la Switch 2. Nous sommes engagés envers la plateforme, et jusqu'ici tout va bien."

Source : https://www.gonintendo.com/contents/51594-take-two-says-they-re-feeling-pretty-good-about-switch-2-and-are-working-on-a-number/
    posted the 08/08/2025 at 08:56 AM by link49
    comments (14)
    cyr posted the 08/08/2025 at 08:58 AM
    Je croyais que les tiers etais pas content...mais en meme temps la pluspart de leur jeux sont pas encore sortie sur switch2...
    ouroboros4 posted the 08/08/2025 at 09:04 AM
    GTA VI
    pcsw2 posted the 08/08/2025 at 09:06 AM
    La pêche va être bonne ca a déjà mordu
    cyr posted the 08/08/2025 at 09:11 AM
    ouroboros4 pourquoi tu rigole?
    solarr posted the 08/08/2025 at 09:14 AM
    en GKC ?
    ouroboros4 posted the 08/08/2025 at 09:15 AM
    cyr jai meme plus la force de te répondre avec le temps
    gamesebde3 posted the 08/08/2025 at 09:19 AM
    cyr
    Ceci dit, la news: "les éditeurs-tiers ne sont pas satisfaits des ventes de leurs jeux sur switch 2" à déjà quelques semaines, les choses ont pu un peu évoluer.
    gamesebde3 posted the 08/08/2025 at 09:23 AM
    Les jeux bioshock sur switch sont de take 2 il me semble, et c'est vraiment du bon boulot.
    S'ils se mettent à porter leurs jeux sur s2, je n'ai pas trop de doute sur la qualité de ces portages.
    M'est avis qu'on aura des nouvelles de red dead redemption 2 et plus tard un portage de gta V.
    zekk posted the 08/08/2025 at 10:01 AM
    cyr un tiers ne veut pas dire tout les tiers de jour en jour tu essayes de battre ton record du commentaire le plus débile
    jf17 posted the 08/08/2025 at 10:10 AM
    Gta 5 et rdr 2 en mode portable
    iglooo posted the 08/08/2025 at 10:19 AM
    zekk il est impressionnant en ce moment, chaque jour le plafond est explosé. En orbite autour d'Alpha du Centaure d'ici 3 N-Direct si il continue sur le même rythme.
    pcsw2 et encore, on est pas dimanche et c'est le mois d'août!!!
    beyondgood074 posted the 08/08/2025 at 10:20 AM
    GTA VI fera clairement pas parti de leur catalogue, mais si on peut avoir RDR2 c'est toujours ça de pris !
    zekk posted the 08/08/2025 at 10:29 AM
    iglooo
    yanssou posted the 08/08/2025 at 11:54 AM
    Gta 6 Des jeux qui date mais qui lague un peu
