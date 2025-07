Après quelques années difficiles, Level-5 pourrait enfin être de retour sur les rails. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time est sorti il y a quelques mois et a rencontré un franc succès.À certains moments, la situation était un peu difficile pour Level-5. Inazuma Eleven: Victory Road a subi plusieurs retards d'un an et la production globale a ralenti considérablement. Mais Fantasy Life i pourrait bien marquer le début du retour de Level-5. L'entreprise a plusieurs jeux en développement.Inazuma Eleven: Victory Road, Professor Layton and the New World of Steam, Decapolice, Inazuma Eleven Re, et Holy Horror Mansion sont en développement et prévus sur Nintendo Switch / Switch 2. Certains sont plus proches que d'autres, et malgré de nombreuses inquiétudes concernant Level-5, des signes de vie apparaissent.Parmi les prochains jeux de Level-5, lequel attendez-vous le plus avec impatience ?Source : https://nintendoeverything.com/lets-talk-which-level-5-nintendo-switch-switch-2-game-are-you-most-looking-forward-to/