Avec le retour de Donkey Kong par Bananza, et Zelda et Peach en tête d'affiche des jeux récents, il semble que ces vétérans de SSB méritent de nouveaux mouvements, voire de nouvelles versions à choisir en plus des versions originales. Quelques idées ? N'hésitez pas à partager les vôtres.Donkey Kong & Pauline : Frappez, roulez, frappez le sol et transportez vos ennemis comme avant… mais vous pouvez désormais arracher des morceaux de matière de la scène, comme Steve dans Minecraft, avec des propriétés différentes selon l'endroit où vous les tirez, de mous à solides, voire explosifs ; vous pouvez balancer des morceaux, les lancer, les empiler, les surfer, ou même obtenir un saut supplémentaire grâce à chaque morceau ; et Pauline offre une autre option à distance, en lançant des explosions vocales depuis le dos de DK ; et lorsque DK combat, il charge une jauge de « Bananergie » pour se transformer en ses formes Bananza (Kong, Zèbre et Autruche), modifiant ainsi ses attributs et ses capacités pendant une durée limitée.Le niveau principal est « Le Monde Souterrain », qui commence à Baboom Town sur l'Île du Lingot et descend par des gouffres jusqu'aux Couches inférieures.Zelda & Tri : Invoquez une grande variété d'Échos pour le combat et la traversée en utilisant une roue radiale comme les Arts Monado de Shulk pour choisir vos Échos ; capturez les ennemis au lasso avec Link et accrochez-vous aux éléments mobiles du niveau (ou à vos Échos) avec Lien Inversé ; activez et déchaînez des Automates ; activez votre Mode Épéiste grâce à un état d'installation basé sur une jauge ; vous pouvez même foncer en avant sur votre Cheval.Le niveau principal est « Le Monde Immobile ».Peach & Stella : Utilisez les pouvoirs de ruban de Stella et changez de costume pour manier une rapière en tant que Peach Épéiste, un fouet et un tube de glaçage en tant que Peach Pâtissière, vos poings et vos pieds en tant que Peach Kung-Fu et plus encore – possiblement les 10 costumes (avec le costume supplémentaire de fin de jeu pour votre Frappe Finale).Le niveau principal est « Le Théâtre des Étincelles ».Ce ne sont que quelques idées. Comment donneriez-vous un nouveau souffle aux vétérans de Smash, ou souhaitez_vous de nouveaux combattants ? Et encore une fois, vos idées ne doivent pas nécessairement remplacer l'original : elles peuvent être une version alternative.Source : https://www.resetera.com/threads/a-new-smash-bros-feels-like-the-time-is-right-to-radically-reinvent-some-vets-or-add-alternate-takes.1225431/