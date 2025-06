1. [NS2] Mario Kart World – 122,578 / 1,044,044

2. [NSW] Raidou Remastered – 21,146 / NEW

3. [PS5] Raidou Remastered – 19,248 / NEW

4. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 7,504 / 130,625

5. [NS2] Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 5,887 / 17,825

6. [NS2] Raidou Remastered – 5,783 / NEW

7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 5,397 / 6,353,250

8. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma – 5,339 / 60,766

9. [PS4] Raidou Remastered – 5,258 / NEW

10. [NS2] Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – 4,861 / 17,261



Switch 2 – 140,026

Switch Lite – 5,212

Switch OLED – 5,110

PS5 – 3,581

Switch – 2,442

PS5 Pro – 1,676

PS5 Digital Edition – 749

Xbox Series S – 107

Xbox Series X Digital Edition – 47

Xbox Series X – 37

PS4 – 28