Bonne chance .



Sur Amazon France, il n'est plus possible de passer commande à l'heure actuel.



Ça signifie que les commandes sont supérieures au livraison.

Et donc il ne savent pas combien de consoles il vont recevoir après....



Pas de hype....elles aurai dut être dispo dans n'importe quel magasin....





Après biensur , il est sûrement possible d'en trouver dans des magasin secondaire que peut de personne pense à aller voir.



M'enfin les revendeurs d'amazone....650€ la switch2 mario kart.... vous l'a trouviez chère....