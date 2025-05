Yo mina,Ah, Nintendo. Toujours un pied dans le jeu vidéo, l’autre dans l'utilisation de l'obsolescence technologique sous champignons.Après une Switch première du nom qui a conquis le monde sans chercher à rivaliser avec les monstres de puissance, voilà que la Switch 2 pointe le bout de son nez, avec un CV technique qui, cette fois, fait lever un sourcil même aux fans de ptit plombier moustachu.Mais que vaut cette bête hybride face aux anciennes gloires et aux nouvelles consoles de cette générations? On fait le point, joy-con en main... mais en mode sourisCPU : Plus fort que la PS4, sans transpirer... enfin presqueLa Switch 2 embarque un CPU ARM Cortex-A78C à 8 cœurs (mais seulement 6 pour les jeux), avec des fréquences allant de 1 GHz en mode nomade à 1.7 GHz en pic boost. Dit comme ça, ça n’impressionne pas… sauf quand on se souvient que la PS4 tourne avec un vieux Jaguar asthmatique de 2013 à 1.6 GHz.Spoiler : l’ARM de la Switch 2 a un bien meilleur rendement par cycle. Résultat : en single-core, elle surpasse la PS4, et en multi-core, la PS4 reste le papi dominant avec ses 8 cores tous utilisables pour les jeux. Pas mal pour la Switch 2 qui consomme si peu de Watts pour finir.GPU : Ampere, le retour du vieu roi… version miniAvec ses 1536 cœurs CUDA et des fréquences entre 561 MHz et 1007 MHz (boost jusqu’à 1400 MHz), la Switch 2 affiche fièrement :1.7 TFLOPS en portable3 TFLOPS dockéeJusqu’à 4.3 TFLOPS en mode “je peux y arriver mais que pour les chargement”Comparé à :PS4 : 1.84 TFLOPSXbox Series S : 4 TFLOPSSteam Deck : 1.6 TFLOPSROG Ally X : +ou- 8 TFLOPS selon la doc PDF (en réalité on les cherche encore...)Bref, elle ridiculise la PS4 (avec 12ans d'écart quand même), se bat dignement avec la Series S (yeah la console la plus faible de cette gen), et laisse la Steam Deck sur le banc, tout ça grâce au DLSS dans la manche. Et ça, c’est fort. Parce que là où les autres tirent en natif ou via FSR 3.0, la Switch 2 upscale comme elle respire grâce à Nvidia. Mais attention tout de même Nintendo Style, on a droit à une veille version du DLSS (2.x) pour les 7-8 prochaines années... Du Nintendo tout crachéRAM : 12 Go qui savent bosser mais avec un boss qui prend tout12 Go de LPDDR5X, avec une bande passante de 102 Go/s docké, c’est plus que la Series S en RAM utile pour les jeux. Et presque le double de la PS4. Autant dire que la Switch 2 peut charger un open world et un café sans tousser.Certes, la ROG Ally X joue dans la cour des laptops déguisés, mais pour une console de salon/portable, c’est royal.Par contre l'OS de Nintendo prend 3Go rien que pour lui... Ce coquin d'OS est gourmant! Pourquoi faire? j'ai l'impression pas grand chose mais surement pour des raisons de sécurité et le Game Chat révolutionnaire.... Si c'était la GameBoy 2. Mais j'imagine que sous la pression des éditeurs tiers en manque de RAM, Nintendo pourrait Optimiser sont OS et le faire tourner sur 2,5 à 2Go sans trop de problème via un patch plus tard.Rapport puissance / prix : Le vrai débatOn a le prix officiel, entre 400 à 500€ (avec un jeu ou toute nue) la Switch 2 se place dans les vitrines des magasins sans trop rougir face à la concurrence. Enfin si on la compare à une PS4 de 2013 ou à une ROG Ally X bien plus cher.Car pour les jeux multi, l'offre de Sony voir en petit budget le Series S de M$ donneront de meilleurs résultats en jeu.Mais Nintendo à comme cahier des charges ce que les autres consoles ne savent pas proposer.* Une console hybride* Une techno de reconstruction DLSS (ce que la PS5Pro propose avec son PSSR mais bien plus cher)* Une consommation ridicule... enfin si on fait attention à sa facture d'électricité.* Et… Zelda, Mario, Donkey, Samus... tous ces personnages qui ne seront que sur Nintendo et donc cette console!La Series S coûte moins cher mais reste cantonnée à la télé. La Steam Deck est cool mais son GPU est plus faible et commence vraiment à tousser. La ROG Ally X ? Une fusée en attendant la version 2 qui sera encore plus puissante… à recharger toutes les 2-3 heures avec le prix d'un laptop malheureusement.VerdictLa Switch 2, c’est un peu comme ce pote discret qui t’éclate à Mario Kart sans lever les yeux de l’écran et sans transpirer. Pas la plus puissante, mais diablement bien pensée... pour que Nintendo puisse sortir ses IP sur les prochaines années tout en faisant une belle marge à chaque vente. Elle offre une expérience "next-gen" (merci le DLSS) suffisante pour faire tourner les plus gros jeux de ces années, mais ceux à venir??Tant qu’on accepte de jouer avec des inferiors versions en multi + accès à la magie des IP Nintendo, c'est un bon deal que cette Switch 2.En gros la Switch 2 est le meilleur rapport fun/watt de 2025, mais avec le prix d'une console salon bien plus puissante...Perso je l'ai prise mais je m'attends pas à acheter bcp de jeux dessus. Surtout les IP Nintendo, en espérant que le prochaine Zelda ne sorte pas dans 5 ans non plus.Et vous vous trouvez que c'est un bon Deal pour une console de 2025?