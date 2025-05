Gameblog

Yuji Horii : créateur de la licence Dragon Quest a révélé travailler sur un tout nouveau jeu (il sera consultant) en collaboration avec Muneyuki Kaneshiro, mangaka à qui l’on doit Blue Lock.Cette production, développée par le studio japonais Any Inc. et ArtePiazza prendra en effet la forme d’un jeu de dark fantasy orienté multijoueur qui se basera sur le jeu de plateau Sugoroku, particulièrement populaire au Japon.Yuji Horii a déclaré à propos de ce projet « vraiment intéressant et original. J’ai hâte de créer un jeu qui fera rire et s’amuser tout le monde, et auquel ils voudront jouer encore et encore ».Reincarnation Game est attendu pour le courant 2026 sur Nintendo Switch.