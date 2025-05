Depuis la sortie de, un chiffre circule en boucle sur les réseaux sociaux, dans les vidéos et même dans certains articles de presse : "30 développeurs". Une équipe réduite, presque artisanale, qui aurait accouché d’un RPG d’envergure, visuellement somptueux, au système de combat aussi exigeant qu’élégant, et à la direction artistique qui n’a rien à envier aux plus grands studios japonais. Ce narratif séduit. Elle inspire même ! Elle flatte l’idée que le talent, la passion et l’ingéniosité peuvent suffire à concurrencer des productions aux budgets de dizaines, voire centaines de millions. Et soyons clairs : Sandfall Interactive a accompli quelque chose de remarquable, c'est indéniable. Mais réduire Expedition 33 à une œuvre née “de seulement 30 personnes” est,Oui, Sandfall Interactive est un studio composé d’environ 30 à 35 développeurs en interne. Ce noyau dur a porté la vision du jeu, ses mécaniques, sa narration, son univers.: celle de nombreuses équipes externes sans lesquelles le jeu n’aurait tout simplement pas été le même. On y découvre notamment— élément ô combien crucial pour un jeu aussi axé sur le timing et la lisibilité des attaques.et d'autres tâches moins prestigieuses, sans oublier la production audio et vocale,, dont un chœur de neuf personnes, mobilisés pour donner vie à l’ambiance sonore si particulière du jeu. Rien que pour la musique, le nombre de contributeurs externes dépasse déjà l’effectif du studio lui-même.Sur la page MobyGames, site qui référencie l'ensemble des équipes ayant oeuvré sur un jeu, et si on souhaite séparer le développement pur, avec toute la partie musicale, on se rend compte qu'en prenant en compte l'équipe coréenne pour les animations et celle en Pologne pour le QA testing,