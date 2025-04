Bon j'ai craqué, et j'ai voulu soutenir ce studio.



Apres quelques heures de jeu et ayant accès enfin à toutes les mécaniques je suis hyper fan.



Visuellement:



C'est très beau, il y a une touche artistique incroyable niveau couleurs et décors, en terme de graphismes purs c'est pas ce qui se fait de mieux mais les développeurs ont été assez malins pour faire jaillir toute une palette artistique et graphique qui donne en tout cas cette impression de jeu vraiment joli à voir.



Les personnages des le prologue j'ai été conquis, ils sont beaux, stylés, ont un certains charme et charisme, que ce soit les persos masculins ou les persos féminins, c'est un design dans les canons japonais mais on sent cette touche de raffinement Français, j'aime beaucoup Gustave et Sciel, Maelle est sympa aussi.



Le scenario:



Enfin un RPG fait en occident qui nous prends pas pour des cons niveau dialogues et personnalité des personnages, ce que j'ai envie de dire c'est que les persos sonnent vrai, ils sont pas parfait, agissent de façon cohérente, ont leur peurs et doutes, c'est écrit d'une façon mature.



Et pas de politisation ouf, même certains trucs comme Sophie qui dit ne pas vouloir d'enfants dans ce monde car il court à sa perte et que le compte à rebours joue en leur faveur on peut effectivement ramener ca à l'écologie d'aujourd'hui, si on veut oui on peut, mais dans le jeu c'est super bien pensé et ca se tient, d'ailleurs les persos sont pas d'accord entre eux, Gustave voulait des enfants, Sophie non, c'est pas un dialogue à sens unique.



On sent un coté dramatique, la paintresse détruit le monde chaque année petit à petit et les gens de Lumiere (qui semble etre le monde de nos personnages, c'est pas Paris) lancent des Expeditions chaque année, sans succés, aucune n'a reussie en gros ils vont à l'abattoir mais c'est toujours mieux de tenter un truc plutot qu'attendre la mort sans rien faire. J'aime bien ce que nous propose le jeu.



C'est tres mature et violent, le sang coule, des persos se font decapiter, c'est dur. A la base je pensais à un jeu plus light dans la veine des anciens FF mais on est ici un cran au dessus niveau violence et cruauté.



Rien que la fin du prologue m'a fortement touché émotionnellement, on a envie d'aider ces persos et partir dans cette 33 eme expédition avec eux.



Gameplay:



La encore tres bonne surprise, certes on est sur du tour par tour classique sauf que lors des attaques des ennemis on peut parer ou esquiver et ca ca change tout car meme quand on finit d'attaquer on se doit d'etre actif et attentif, point de QTE ou indications ici pour parer ou esquiver, non c'est à vous d'observer les ennemis et apprendre leurs mouvements et faire votre parade ou esquive au bon moment, une parade parfaite peux d'ailleurs déboucher sur une contre attaque.



Chaque perso a ses armes et compétence, c'est vraiment varié et plaisant.



Quant au déroulement du jeu on est sur du couloir comme un FFX par exemple, point de open world ici, et c'est très bien ainsi aussi.



Musiques:



Alors la c'est divin, superbes partitions, chantées en Français, des fois en Anglais, c'est très symphonique et épique, un regal à entendre. Vous en avez entendu dans les trailer bah dans le jeu y en a plein d'autres tout aussi enivrantes.



Et la VF est très bonne, j'y joue en VF oui, hors de question de jouer à ce jeu en version anglaise, pas avec ces persos la et ce thème là.



Conclusion:



Bravo à ce jeune studio qui avec peu de moyens et une petite equipe a realisé un vrai tour de force, bien sur j'ai hate de voir comment ce poursuit le jeu et voir si le scenario et l'ensemble tient sur la durée mais on est face à un jeu solide, ce jeu il pue l'amour des JRPG de la part des devs, on sent la passion derrière et qu'ils ont essayés de faire le maximum avec les moyens du bord, je dirais que certaines grosses boites devraient avoir honte compte tenu de ces qu'elles livrent avec de grosses équipes et un gros budget.



Je pense qu'on arrive à un tournant dans cette industrie, avec de plus en plus de jeux à plus faible budget et équipes de grande qualité et de plus en plus de AAA de gros studios décevants aussi bien niveau contenu du produit que niveau finition