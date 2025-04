Et il sera, au Japon, de 9 328 yens ! Sachant que le jeu coute, sur l'eShop, 9 878 yens. Aux USA, le prix est de 69,99$ en physique comme en démat'. Sauf surprise (peut être qu'on aura le prix dans la matinée), le tarif devrait être en France de 79,99 € MSRP, pour un prix fnac de 59,99 € (avec peut-être un chèque cadeau de 10 € offert). Ou peut-être aura-t'on une bonne surprise avec un MSRP à 69.99 € avec une surtaxe réservée qu'aux jeux Nintendo ? Une affaire à suivre et potentiellement une bonne nouvelle pour cette cartouche de 64 go ! MAJ : Préco à 79.99 € : https://games-land.fr/jeux-video/2790-cyberpunk-2077-ultimate-switch-2-edition.html

Who likes this ?

posted the 04/28/2025 at 02:43 AM by suzukube