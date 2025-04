J'ai passé une commande sur Playasia le 9 mars dernier pour la précommande d'un jeu sortant le 27 mars, avec 2 autres jeux éligibles à l'offre qu'ils ont en stock histoire de pas à payer des frais de port.



Bon déjà le site marchant n'envoie le colis qu'au 1er avril (donc 5 jours après la sortie, alors qu'il avait au mieux le vendredi et samedi pour le faire en théorie), et en plus le tracking se fait avec l'app mobile PayPal qui fait de la merde vu que j'ai plus aucune info sur le trajet depuis 2-3 jours maintenant, et je n'ai d'ailleurs aucune info en vrai sur le livreur que je soupçonnait d'être An Post mais au final ce ne serait pas eux (je viens de contacter Playasia pour exiger cette information). Je ne sais pas si le colis que je suis censé avoir aujourd'hui a été déjà livré mais à la mauvaise personne par exemple (et ça m'est déjà arrivé 2 fois).



C'est de la merde non ? Plus jamais je passe par eux directement, je préfère payer des frais bancaires mais au moins Amazon Japan j'aurais pas une si longue attente (déjà commandé chez eux pour précision).