Jeux Video

Selon le cabinet d'économie & analystes DFC Intelligence (qui doivent être intelligents si j'ai bien compris) :- Par les difficultés du marché en cours et une possible hausse globale liée aux taxes, le cabinet revoit ses prévisions de ventes de Switch 2 pour 2025 à hauteur de 15 millions (mondial) contre 17 millions auparavant.- Nintendo pourra maintenir ses tarifs mais seulement un temps (par le stock commandé) mais ne pourra tenir éternellement si les taxes sont maintenues. Est envisagé une hausse de prix de la Switch 2 dans les 2 ans à venir, le prix passant de 449 à 529$ (on parle uniquement des USA là).- Bien entendu, les hausses ne se limiteront pas à Nintendo. Xbox comme PlayStation sont également susceptibles d'afficher une nouvelle hausse, bien que d'ici 2 ans, on sera davantage à parler Next Gen (au moins pour Xbox).(1000€ la PS5 Pro, on y est presque