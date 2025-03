Un prototype du remake PS3 du controversé Dancing Eyes (sorti en 1996 en Arcade par Namco) vient d'être récupérée et publiée en ligne.Selon Aldostools, qui a publié un article sur cette découverte, cette version du jeu a été récupérée sur une unité DECHA00J et semble être une version QA destinée aux tests. Initialement publiée en ligne par Antviau, membre de Hidden Palace, elle est désormais téléchargeable sur le site web de Hidden Palace a cette adresse: https://hiddenpalace.org/Dancing_Eyes_(Mar_10,_2011_Prototype) et sur Archive.org.Comme dans Qix, les joueurs doivent se déplacer sur un écran pour dessiner et compléter une multitude de carrés et de rectangles. Cependant, au lieu d'explorer un monde abstrait en 2D, Dancing Eyes vous permet d'incarner un petit singe dont le rôle est de ramper sur les vêtements de femmes pour les déshabiller.Namco avait annoncé en 2011 ce remake dans le cadre de sa série "Namco Generations" après la sortie de Pac-Man Championship Edition DX et Galaga Legions DX. Il était aussi jouable au Move.Le jeu fut annulé pour des raisons qu'on imagine facilement, Namco etant sans doute plus soucieux de son image qu'un Koei Tecmo ou un Marvelous.