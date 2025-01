... mais le studio à décliné leur offre.En effet SNK à approché Lizarcube suite a la sortie du remake de Wonder Boy: Dragon's Trap pour leur commander un nouvel épisode de Metal Slug.Malheureusement Ben Fiquet, le patron de Lizard Cube, a décliné l'offre estimant que c'était trop gros pour lui.On rappelle que Lizardcube est en charge du prochain Shinobi.

posted the 01/20/2025 at 11:31 PM by guiguif