GamesRadar 4/5

ANTONBLAST est un sensationnel jeu de plateforme à la Wario avec une fluidité sans pareille, mais vous devrez y consacrer du temps pour le maîtriser.Antonblast est une véritable célébration du chaos et de la nostalgie, apportant un gameplay fascinant qui mélange le meilleur du genre plateforme avec une esthétique rétro vibrante. Malgré quelques moments d'excès visuels et des défis apparemment exagérés, le jeu captive par sa personnalité frappante, ses étapes créatives et un rythme qui vous tient en haleine du début à la fin. Une expérience à ne pas manquer pour les fans de jeux de plateformes, surtout ceux qui aiment une bonne dose de folie.Même dans ses moments les plus difficiles et les plus frustrants, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer à quel point toutes les facettes d'Antonblast sont bien conçues. Son merveilleux sens de l'humour, son style brillant et grandiloquent, et ses mécanismes de plateforme sans cesse gratifiants en font l'un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué depuis des années, et constitue, je l'espère, un bon début pour une série que je meurs d'envie de voir se poursuivre. Fidèle à son nom, c'est une véritable explosion.L'un des jeux de plateforme les plus légers et les mieux dosés dont on se souvienne depuis longtemps. Si vous aimez les héros frénétiques et les sauts explosifs, n'hésitez pas.Antonblast réinvente de manière explosive l'énergie destructrice de Wario Land, offrant une action débordante d'énergie qui vous permet de démolir les niveaux à toute vitesse, tout en récompensant la précision du jeu par un sérieux sentiment d'élan. Les combats de boss ralentissent un peu le rythme, mais il s'agit d'un jeu à sensations fortes que vous reviendrez toujours maîtriser.NoisyPixel 9,5/10