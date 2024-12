Le spécialiste des jeux co-op revient, ça a l'air fun, de plus c'est une nouvelle Ip, je prends





Fumito Ueda qui annonce son nouveau jeu, tu dis rien et tu profite, tout simplement.





Depuis quelques temps Dotemut assume à fond la carte de la nostalgie, c'est souvent réussi, donc j'ai confiance, en tout cas j'ai déjà envie d'y jouer





Une nouvelle licence de Naughty Dog qui reste le meilleur studio à ce jour de Sony, j'ai confiance, puis ça nous change d'une longue période de remaster/remake





Sega qui renait doucement de ses cendres, certes pas avec des nouvelles licences dans l'ensemble, mais des licences qui font faire leur réputation, dont Virtua Fighter





Une licence culte de retour, ça le fait grave, pas un remake ou un remaster, mais bien une suite là aussi.





La meilleur annonce de la soirée et c'est pas un remaster ou un remake encore une fois, non un tout nouveau.



L'une des meilleurs licences de Capcom, ça fait plaisir sincèrement.



A une époque ou beaucoup trouvent que le japon aurait perdu de sa superbe, Capcom encore une fois montre qui est le patron chez les tiers Japonais et au monde entier et qu'il reste l'un des meilleurs développeurs aux mondes, ils sont encore dans la place quand il s'agit de faire le spectacle.

Nous savions que les GA serait cette nuit, comme beaucoup (on va pas se mentir), nous étions méfiant sur les annonces, donc rester réveillé jusqu’à je ne sais qu'elle heure, pas plus enthousiaste que ça, je me réveille et c'est "noël" avant l'heure pour certaines annonces !En résumé, quand tu t'attends à rien, c'est toujours un bonheur d'être surpris dans le bon sens, merci au Japon.