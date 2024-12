J'suis surpris, la console qui bride toute la génération parviens à faire tourner Indiana Jones en 60 fps !C'est d'autant plus fou que la PS5 Pro est justement sortie pour permettre aux joueurs de bénéficier de ce sacro-saint framerate, qui a l'air de se démocratiser également par le bas ?C'est quand même une sacrée aubaine d'être un gamer en 2024! Les Xbox Series S sont actuellement à seulement 249 € chez Amazon , neuves, et le Game Pass Ultimate est à 18€/mois (ou Skudleif peut vous proposer de meilleurs plans ).

posted the 12/09/2024 at 09:48 PM by suzukube