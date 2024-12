Les notes des versions consoles et PC de Fantasian sont là:Switch: 81PS5: 83PC: 85100 DigitalDownloaded100 RPG Site100 Wccftech90 Noisypixel90 Dualshockers90 Siliconera90 Inverse85 Destructoid84 PC Gamer80 Eurogamer80 Digital Trend80 Xbox Achievement80 HardcoreGamer75 PS Universe70 Nintendolife70 The Gamer60 Shacknews

posted the 12/04/2024 at 06:16 PM by guiguif