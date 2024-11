Meilleure Narration

Meilleur Design Audio

Meilleur Indépendant

Meilleure Musique

Meilleure Direction Artistique

Meilleur jeu d'action aventure

Meilleur RPG

Meilleur jeu d'action

Les plus attendus

Jeu de l'année

: FFVII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth, Hellblade 2, Silent Hill 2, Metaphor Re Fantazio: Astrobot, COD BO6, Hellblade 2, Silent Hill 2, FFVII Rebirth: Balatro, Animal Well, Neva, UFO 50, Lorelei & the Laser Eyes: Stellar Blade, AstroBot, FFVII Rebirth, Metaphor Re Fantazio, Silent Hill 2: AstroBot, Black Myth Wukong, Shadow of The Erdtree, Neva, Metaphor Re Fantazio: Zelda Echoes of Wisdom, AstroBot, Prince of Persia, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws: Dragon's Dogma 2, Like A Dragon Infinite Wealth, Shadow of The Erdtree, FF7 Rebirth, Metaphor Re Fantasio: Stellar Blade, Helldivers 2, Black Myth WuKong, Space Marine 2, Black Ops 6: GTA 6, Metroid Prime 4, Monster Hunter Wilds, Ghost Of Yotei, Death Stranding 2: Astrobot, Black Myth Wu Kong, Shadow of The Erdtree, FF7 Rebirth, Metaphor Re Fantasio