Sega a annoncé aujourd'hui qu'il retirait plusieurs jeux et collections sur les plateformes Steam, Xbox, Nintendo et PlayStation dont la collection Megadrive Classics le 6 décembre prochain.Après cela, le titre sera "indisponible pour de nouveaux achats".La liste de jeux:Altered BeastCrazy TaxiGolden AxeMonster WorldMegadrive ClassicsNight Into DreamsSega Bass FishingShinobiSonic The FighterStreet of RageSVC: Toejam & EarlVirtua Fighter 2