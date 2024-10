Jeux Video

C'est vous.

Bande de méchants.



Et c'est Yves Guillemot qui le dit devant les investisseurs :



- Les joueurs ont des attentes "extraordinairement trop élevées" et il est de plus en plus difficile d'y répondre.

- Y en a qui ont osé critiquer le jeu avant même son lancement, et ça a donné suffisamment d'indices pour déterminer l'échec commercial.



Voilà.

Vilains joueurs.

Bande de cons, oserais-je dire.













Alors perso, je souhaitais juste avoir un jeu fun dans son gameplay et doté d'un bon scénario, avec des persos si possible intéressants, je m'excuse donc sincèrement d'avoir des attentes sortant de l'ordinaire.