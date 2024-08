1. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 10,198 / 266,189

2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,491 / 5,971,181

3. [NSW] Nintendo Switch Sports – 8,448 / 1,396,628

4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,113 / 7,885,519

5. [NSW] Minecraft – 6,847 / 3,612,660

6. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,319 / 5,570,521

7. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 4,200 / 5,398,801

8. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD – 4,193 / 187,168

9. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru – 3,368 / 1,125,053

10. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 3,235 / 1,919,269



PS5 – 28,008

Switch OLED – 27,530

Switch Lite – 10,776

Switch – 4,653

PS5 Digital Edition – 3,485

Xbox Series X – 225

PS4 – 47

Xbox Series S – 47



42 959 Switch / 31 493 PS5 / 272 XSXIS

Depuis quelques semaines la XSXIS c'était 4 736 / 5 681 / 4 439 / 4 430

Semaine prochaine dans le classement : Visions of Mana / Emio / Shadow of the Ninja Reborn ?