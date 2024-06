Square-Enix et LRG s'associent pour ressortir quelques vieilleries.Prevue en 2025 sur PS5, PS4, Switch et PC, la compilation Fightning Force Collection incluera les deux opus de Fighting Force. Fear Effect lui sortira seul la meme année sur les memes supports.

