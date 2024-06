Outlet Rolling Stone a récemment interviewé le président de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, à propos du DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree et de plusieurs autres sujets.L'un des sujets abordés au cours de l'entretien était l'intérêt de Miyazaki pour les autres types de jeux que les Souls. Il mentionne alors Deraciné le jeu VR exclusif a PS4, mais ce dernier dit qu'une partie de lui aimerait un jour créer un jeu de rôle japonais traditionnel. Cependant Miyazaki affirme que ce jeu n'aura aucun lien avec Enchanted Arms le seul J-RPG signé par le studio sorti a l’époque sur PS3 et 360.Il ne se voit pas non plus capable de reprendre des anciennes licences de FromSoftware et d'y apporter sa propre touche. "Je pense que beaucoup de ces jeux sont liés a leurs réalisateurs " explique Miyazaki. Il prend pour exemple le premier jeu du studio, King's Field, sorti en 1994 et produit par Naotoshi Zin le premier président de la boite."Je ne pense pas qu'il existe un scénario dans lequel je ferais moi-même un King's Field. Il en va de même pour Otogi et Enchanted Arms", explique-t-il. Il y a cependant pour lui une exception: Armored Core puisque Miyazaki a travaillé sur d'anciens opus avant de développer Armored Core VI.Autant vous dire qu'il y a donc peu de chance de revoir les anciens univers de FromSoftware remis au gout du jour en dehors de Armored Core.